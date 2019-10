Atalanta, Champions da incubo: beffa atroce

Beffa atroce in Champions League per l’Atalanta, che perde per 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro nella seconda partita del girone. A Zapata risponde, Moraes, e al 95′ decide Solomon: dopo il ko all’esordio a Zagabria, un’altra grande amarezza per gli orobici nella massima competizione continentale.

La squadra di Gasperini parte aggredendo gli ucraini, al 14′ Ilicic viene atterrato in area e guadagna un rigore, dal dischetto però lo sloveno si fa parare il tiro da Piatov. Lo Shakhtar cerca di prendere campo, ma la Dea imprime una nuova accelerazione verso la mezz’ora e trova il vantaggio: al 28′ Pasalic colpisce il palo, sul proseguimento dell’azione Hateboer crossa per Zapata che trova l’1-0 e il primo storico gol degli orobici nella competizione.

Veemente la reazione degli ospiti, Gollini salva su Marlos ma non può nulla al 41′ su Moraes che innescato da Taison salta Palomino e mette a segno il pareggio. Nel finale la squadra di Castro colpisce anche una traversa, sempre con Marlos.

L’Atalanta si risveglia nella ripresa, Gasperini vuole vincere e butta nella mischia prima Malinovskyi, Muriel. La Dea accentua la pressione e sfiora il vantaggio con Zapata, Gomez e Muriel, sempre decisivo Piatov.

Lo Shakhtar non arretra e punge sempre, all’81’ Stepanenko costringe Gollini alla parata in tuffo. All’88’ Malinovskyi va vicino al 2-1 con un bolide che finisce fuori di un soffio, poco dopo ci prova anche Gomez, ma Piatov c’è: non si passa.

Nel finale la beffa: al 95′ in contropiede Taison serve Solomon, che trafigge Gollini facendo disperare i 25mila atalantini giunti a San Siro.

