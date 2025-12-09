Atalanta-Chelsea dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita valida per la sesta giornata della fase campionato: sfida tutta italiana tra Palladino e Maresca, appaiati a quota 10 in classifica.

Archiviata la brutta sconfitta di Verona, l’Atalanta di Raffaele Palladino si rituffa in Champions League per affrontare il Chelsea di Enzo Maresca, fresco vincitore del Mondiale per Club e quinta forza della Premier League. Sesta giornata della League Phase, con i bergamaschi che devono centrare un risultato positivo per tenere il passo delle dirette concorrenti per i playoff. Scopri qui di seguito tutte le ultimissime sulle probabili formazioni e le info per vedere la partita in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere Atalanta-Chelsea in diretta tv e streaming

Atalanta-Chelsea, in programma oggi alle ore 21 alla “New Balance Arena” di Bergamo, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, con pre gara a partire dalle 20 su Sky Sport 24, guidato da Federica Masolin e arricchito dalle voci dei talent presenti in studio. Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now, come stabilito dagli accordi per i diritti tv della Uefa Champions League 2025/26. Una volta scaricate le omonime applicazioni, su app o browser, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma ed effettuare il login, prima di selezionare l’evento di riferimento. Non è prevista diretta tv in chiaro su TV8.

Aggiornamenti in tempo reale sul match della squadra di Palladino anche su Virgilio Sport, che vi fornirà la webcronaca testuale della partita di Champions League, e sui canali social ufficiali di Atalanta e Chelsea, con gli highlights che saranno disponibili poco dopo il triplice fischio su Sky e sul canale YouTube di Sky Sport.

Le probabili formazioni di Palladino e Maresca

Dopo la deludente prestazione messa a referto al “Bentegodi” di Verona, dove è arrivata una pesante sconfitta contro l’Hellas di Paolo Zanetti, l’Atalanta di Raffaele Palladino si affida nuovamente ai titolarissimi, con De Ketelaere e Lookman a supporto di Gianluca Scamacca. Nel 3-4-2-1 disegnato dall’ex tecnico della Fiorentina si rivede dal 1′ anche Kolasinac, con Djimsiti e Hien a completare il pacchetto arretrato che difenderà Carnesecchi. Sulle corsie esterne spingeranno Bellanova e Zappacosta, con de Roon ed Ederson a dettare i tempi di gioco in mezzo al campo.

Sponda Blues, si va verso un 4-2-3-1, con Joao Pedro punto di riferimento avanzato. Out Palmer, la stella di questo Chelsea, con Enzo Fernandez chiamato ad agire al suo posto sulla trequarti offensiva. Il gioiellino Estevao a destra e Neto sul versante opposto, con James e Caicedo a comporre la diga davanti alla difesa. Malo Gusto e Cucurella i terzini, con Fofana e Chalobah a protezione di Robert Sanchez.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Chelsea:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: R. Palladino.

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; M. Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, M. Caicedo; Estevao, E. Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: E. Maresca.

L’arbitro di Atalanta-Chelsea: fischietto affidato allo spagnolo Hernández

A dirigere l’incontro tra Atalanta e Chelsea sarà lo spagnolo Alejandro Hernández, coadiuvato dagli assistenti José Naranjo (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP). Ruolo di IV ufficiale affidato al connazionale Alejandro Muñiz Ruiz (ESP), mentre in sala VAR ci saranno Cesar Soto Grado (ESP) e Guillermo Cuadra Fernandez (ESP).

Classe ’82, si tratta di un direttore di gara molto esperto, con oltre 240 partite dirette in Liga, più 17 apparizioni in Champions League. Un solo precedente con l’Atalanta, nell’era Gasperini, ma in Europa League: era il 5 ottobre 2023 e la Dea riuscì ad imporsi a Lisbona contro lo Sporting, grazie ai gol di Scalvini e Ruggeri, che resero vana anche la rete portoghese di Gyokeres.

Un incrocio anche con i Blues, sconfitti in Conference League l’anno scorso dal Legia Varsavia, in quello che si rivelò un ko assolutamente indolore per gli inglesi, complice l’ampio vantaggio accumulato nel primo round del doppio confronto.