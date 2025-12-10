Atalanta-Chelsea, moviola: il Var suona il Blues, dubbi sul primo gol e la rete annullata, poteva finire 3-0

La prova dell’arbitro Hernandez a Bergamo nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nato alle Canarie, a Lanzarote, classe ’82 Alejandro Hernandez – la scelta dell’Uefa per Atalanta-Chelsea – non ha grandissima esperienza internazionale. Arbitro Fifa dal 2014, nel 2016 viene designato come arbitro della partita di ritorno della Supercoppa di Spagna 2016 tra Barcellona e Siviglia (3-0). Il 18 maggio 2022 è 2° AVAR nella finale di Europa League 2021-2022 Eintracht Francoforte-Rangers, coadiuvando il VAR olandese Pol Van Boekel e l’arbitro sloveno Slavko Vinčić. E’ stato convocato per Euro 2024 in Germania ma solo nel ruolo di VAR. Di recente ha diretto in Champions Juve-Psv e Sparta Praga Inter e fu l’arbitro di Italia-Norvegia ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti con l’Atalanta

Un solo precedente con la Dea: il successo in Europa League nel 2023 a Lisbona contro lo Sporting.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo con Muñiz Ruiz IV uomo, Soto Grado al Var e Cuadra Fernandez all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Chalobah,

Atalanta-Chelsea, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ James serve João Pedro che insacca. Il gol inizialmente viene annullato perché viene ravvisato un fuorigioco di Reece James – autore dell’assist – ma il VAR convalida la rete dopo il silent check. Al 29′ ammonito Chalobah per una trattenuta su Scamacca. Al 53′ Zappacosta crossa per Lookman che segna il gol del pareggio, l’arbitro annulla ancora per fuorigioco e il Var stavolta gli dà ragione. Regolare al 55′ il pari di Scamacca così come quello di De Ketelaere all’83’. Dopo 5′ di recupero Atalanta-Chelsea finisce 2-1.