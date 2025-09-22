Atalanta, clamoroso Lookman: pronti cento milioni dal Manchester City, rischio beffa per l'Inter

Secondo fichajes.net Guardiola avrebbe messo gli occhi sull'attaccante nigeriano, il cui contratto scade nel 2027: nessuna trattativa per il rinnovo, anche il Tottenham è interessato

Caso chiuso, aveva detto Ivan Juric, riferendosi ad Ademola Lookman. Reintegrato, messo in campo contro il Torino a partita in corso, querelle di mercato (momentaneamente) alle spalle.

Lookman, le parole di Juric

“Questione chiusa? Certo, il nostro è un gruppo solido – aveva detto Juric dopo il 3-0 a Torino – Con lui sono sempre stato in contatto. Con tutta sincerità penso che tutti questi ragazzi sono circondati non dalle persone giuste. Lunedì ha parlato con me e con la squadra e con lo staff, si è messo a disposizione. Ha iniziato ad allenarsi forte, ha una grande mentalità vincente: ora sarà fondamentale per noi, dobbiamo recuperarlo dal punto di vista fisico”.

Inter alla finestra per Lookman

Eppure, l’Inter è rimasta alla finestra fino all’ultimo giorno di mercato nella speranza di convincere Percassi, cosa che non è avvenuta. Zalewski a Bergamo per 17 milioni sembrava “l’antipasto” perfetto in vista dell’operazione che avrebbe riguardato il nigeriano, ed invece le parti non si sono più avvicinate. Ma lo strappo, almeno per quanto riguarda i tifosi dell’Atalanta, si è ormai consumato, come testimonia lo striscione fuori dalla sede del Centro Sportivo di Zingonia. “11 reintegrato… Ma per noi rimani un ingrato”.

Su Lookman piomba il Manchester City

La svolta potrebbe invece concretizzarsi a giugno in direzione Premier League: le voci di mercato continuano a sentirsi anche a mercato appena chiuso, e questo di certo non è un bene per società e calciatori. Ma la voce che sta rimbalzando in queste ore dalla Spagna, nel dettaglio dal portale fichajes.net, è di quelle da prendere in considerazione: il Manchester City fa sul serio per Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, reintegrato in rosa dopo un’estate tormentata, è finito nel mirino di Pep Guardiola che vede in lui il rinforzo perfetto in grado di portare gol, verticalità e dinamismo a tutto il reparto.

Lookman, c’è anche il Tottenham

I Citizens starebbero già studiando l’offerta per la Dea e sarebbero pronti a mettere sul tavolo 100 milioni di euro. Il contratto di Lookman scade nel 2027, e al momento l’ipotesi di un rinnovo sembra difficilissima: in Inghilterra la situazione è monitorata attentamente e diversi club, tra cui il City, potrebbero bussare alle porte dell’Atalanta il prossimo giugno. Ma c’è anche il Tottenham molto interessato: la sensazione è che potrebbe aprirsi una vera e propria asta per il nigeriano nella prossima primavera/estate. Ma lui, con quale testa disputerà questo campionato?