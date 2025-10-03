Atalanta-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Atalanta-Como di Serie A 2025-26, 6a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Atalanta-Como accende la 6a giornata di Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo sabato 4 ottobre 2025 alle 20:45. I nerazzurri sono al 6° posto con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi; 10 gol fatti e 4 subiti), i lariani al 8° posto con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; 6 gol fatti e 4 subiti). Una sfida che oppone la solidità della Dea alla crescita del Como, in un derby lombardo dal peso specifico alto per la parte medio-alta della classifica.

Probabili formazioni di Atalanta-Como

A ridosso del fischio d’inizio si va verso un’Atalanta a trazione tecnica, nonostante assenze pesanti: con de Roon squalificato e vari acciaccati, Jurić potrebbe confermare il 3-4-2-1, puntando sulla gamba di Zappacosta e sulla qualità tra le linee di Samardžić e Sulemana, mentre Krstović dovrebbe essere riferimento centrale. Il Como di Fàbregas dovrebbe riproporre il 4-2-3-1: la coppia Perrone–da Cunha in mediana resta un’opzione credibile, con Addai e Kühn larghi e Paz tra le linee a supporto di Morata. Restano da valutare alcune condizioni fisiche: si profila qualche ballottaggio sulle corsie e nei trequarti, con possibili sorprese dalla panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Obrić , Djimsiti , Ahanor ; Zappacosta , Ederson , Pasalic , Bernasconi ; Samardzic , Sulemana ; Krstovic .

Como (4-2-3-1): Butez ; Posch , Diego Carlos , Kempf , Valle ; Perrone , da Cunha ; Addai , Paz , Kühn ; Morata .

Gli indisponibili di Atalanta-Como

Atalanta – Infortunati: Kolasinac (lesione al legamento crociato), Scamacca (problema al ginocchio), Bellanova (infortunio alla coscia), Bakker (lesione al legamento crociato), Hien (infortunio all’inguine), De Ketelaere (infortunio all’inguine), Zalewski (infortunio alla coscia), Kossounou (infortunio alla coscia), Scalvini (infortunio all’inguine). Squalificati: de Roon.

Como – Infortunati: Sergi Roberto (problema al ginocchio), Dossena (lesione al legamento crociato), Van der Brempt (infortunio alla coscia), Assane Diao (infortunio al piede). Squalificati: Jesús Rodríguez.

Ultime partite giocate

Atalanta in serie positiva: 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime cinque (9 punti). Il Como arriva da 2 successi, 2 pari e 1 ko (6 punti), con colpi pesanti contro Fiorentina e Lazio.

Atalanta x x ok ok x Como ok ko x ok x

Atalanta

Atalanta-Pisa 1-1; Parma-Atalanta 1-1; Atalanta-Lecce 4-1; Torino-Atalanta 0-3; Juventus-Atalanta 1-1.

Como

Como-Lazio 2-0; Bologna-Como 1-0; Como-Genoa 1-1; Fiorentina-Como 1-2; Como-Cremonese 1-1.

L’arbitro di Atalanta-Como

Dirige Luca Zufferli di Udine. Al VAR Marini, AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26 Zufferli ha arbitrato 3 gare: 85 falli fischiati, 2 cartellini gialli, 0 rossi e 1 rigore concesso (media 0,6 cartellini a partita). Direzione di gara tendenzialmente fluida, ma attenta ai contatti in area.

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: PRETI – LUCIANI

IV: ZANOTTI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

Informazioni interessanti

Derby lombardo dal retrogusto storico: il Como ha saputo impensierire la Dea in più di un’occasione, ma l’Atalanta oggi arriva imbattuta e con un attacco in salute. I lariani portano in dote un possesso palla elevato e una forte aggressione alta, testimoniata dal numero di recuperi nella metà campo avversaria, ma i nerazzurri restano letali quando conquistano palla in zona offensiva.

Occhio ai trascorsi al Gewiss: lunghi periodi senza sconfitte bergamasche si alternano a colpi esterni comaschi, specie nei gironi d’andata. In chiave uomini, Krstovic e Paz stanno vivendo un momento brillante: il primo incide tra gol e assist, il secondo guida la rifinitura con numeri da protagonista. Ritmi e duelli sulle corsie potrebbero indirizzare una sfida sottile, in cui la gestione degli episodi e la qualità tra le linee faranno la differenza.

Dopo una striscia di sei gare senza sconfitte in A contro l’ Atalanta , il Como ha perso due delle ultime tre: i lariani rischiano il primo doppio ko di fila con la Dea in massima serie dal 1985.

, il ha perso due delle ultime tre: i lariani rischiano il primo doppio ko di fila con la Dea in massima serie dal 1985. Le sole due sconfitte interne dell’ Atalanta col Como in A sono arrivate entrambe nei gironi d’andata: 0-2 nel 1949 e 2-3 nel 2024; in mezzo, otto gare senza ko (4V, 4N).

col in A sono arrivate entrambe nei gironi d’andata: 0-2 nel 1949 e 2-3 nel 2024; in mezzo, otto gare senza ko (4V, 4N). L’ Atalanta è ancora imbattuta (2V, 3N): potrebbe aprire il torneo con sei gare senza ko per la terza volta nella sua storia (dopo 2000/01 e 2022/23).

è ancora imbattuta (2V, 3N): potrebbe aprire il torneo con sei gare senza ko per la terza volta nella sua storia (dopo 2000/01 e 2022/23). La Dea ha perso solo una delle ultime 12 in campionato (7V, 4N), sempre a segno nel periodo: 25 reti totali, media 2,1 a partita.

Dopo il 4-1 al Lecce , i nerazzurri cercano la seconda vittoria interna di fila per la prima volta nel 2025 (in A non accade da ottobre-dicembre 2024).

, i nerazzurri cercano la seconda vittoria interna di fila per la prima volta nel 2025 (in A non accade da ottobre-dicembre 2024). Il Como ha vinto solo due dei nove derby lombardi dal ritorno in A: uno proprio con l’ Atalanta (andata 2024/25) e uno a Monza; poi due pari e cinque ko.

ha vinto solo due dei nove derby lombardi dal ritorno in A: uno proprio con l’ (andata 2024/25) e uno a Monza; poi due pari e cinque ko. Lariani forti in trasferta: quattro successi nelle ultime sei gare esterne di A (1N, 1P), trend tra i migliori del torneo nel periodo.

Il Como guida i recuperi offensivi (46 in cinque giornate), ma l’ Atalanta ha già trasformato un recupero alto in gol, con Sulemana nell’ultimo turno.

guida i recuperi offensivi (46 in cinque giornate), ma l’ ha già trasformato un recupero alto in gol, con nell’ultimo turno. Krstovic ha partecipato a cinque reti nelle prime cinque giornate: può diventare il primo atalantino oltre quota cinque coinvolgimenti nelle prime sei dal 2004/05.

ha partecipato a cinque reti nelle prime cinque giornate: può diventare il primo atalantino oltre quota cinque coinvolgimenti nelle prime sei dal 2004/05. Paz (3 gol + 3 assist) è tra i pochi centrocampisti d’Europa già in doppia cifra di coinvolgimenti: è anche tra i più prolifici per tentativi, al pari di Krstovic.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Como

Numeri a confronto: possesso medio Atalanta 53,9% contro Como 59,3%. La Dea ha segnato 10 gol e ne ha concessi 4, i lariani 6 fatti e 4 subiti. Tiri nello specchio: Atalanta 24, Como 25. Precisione passaggi alta per entrambe (84,34% vs 85,17%). Disciplina: nerazzurri più “puliti” (5 gialli, 1 rosso) rispetto al Como (14 gialli, 2 rossi). Equilibrio difensivo e qualità di palleggio promettono una gara tattica.

Atalanta Como Partite giocate 5 5 Vittorie 2 2 Pareggi 3 2 Sconfitte 0 1 Gol segnati 10 6 Gol subiti 4 4 Possesso palla % 53,9 59,3 Tiri nello specchio 24 25 Precisione passaggi % 84,34 85,17 Clean sheet 1 1 Gialli 5 14 Rossi 1 2

Dove vedere Atalanta-Como in tv o in streaming

• Partita: Atalanta-Como

• Data: sabato 4 ottobre 2025

• Orario: 20:45

• TV/Streaming: DAZN, Sky Sport Calcio

• Luogo: Bergamo

• Stadio: New Balance Arena

Atalanta-Como è trasmessa in diretta da DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio a partire dalle 20:45.

FAQ Quando si gioca Atalanta-Como? Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Atalanta-Como? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi trasmette Atalanta-Como in TV e streaming? La partita è in diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio. Chi è l’arbitro di Atalanta-Como? Dirige Luca Zufferli di Udine; assistenti Preti e Luciani, IV Zanotti, VAR Marini, AVAR Maggioni.