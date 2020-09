Atalanta, condizioni Ilicic: graduale ritorno alla normalità

Parlare di ritorno in campo è ancora prematuro, Josip Ilicic sembra però aver ormai intrapreso la strada che lo poterà sempre più lontano dai momenti più duri.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il campione sloveno sta recuperando e lo sta facendo, come è naturale che sia, con i suoi tempi. Anche in casa Atalanta nessuno vuole accelerare e la decisione presa è quella di andare avanti con prudenza e rispettando quella che è la situazione attuale.

Si andrà quindi avanti con quanto è stato concordato dai medici e preparatori dell’Atalanta con gli specialisti che hanno seguito Ilicic ad agosto, il tutto vedendo negli allenamenti momenti estremamente ‘collaborativi’.

L’attaccante nerazzurro adesso è chiamato a lavorare in palestra ed ha già ampiamente dimostrato di aver capito quanto importanti siano le sedute basate sulla forza. Nel periodo vissuto lontano dalla squadra e da Zigonia ha perso peso, il che significa soprattutto massa muscolare, ed è anche su questo che dovrà lavorare.

Intanto è tornato a giocare le prime partitelle con i compagni ed ha ritrovato il pallone. Si tratta solo di primi passi, ma importantissimi, così come è stato importante vederlo ritornare all’attività sui social.

Su Instagram ha condiviso un piccolo momento di vita quotidiana, ovvero una foto che lo ritrae in una via di Bergamo Alta con le sue due figlie Sofia e Victoria.

Ilici sta cercando di ritrovarsi ed i segnali positivi ci sono, ma ogni cosa andrà fatta con la dovuta calma.

OMNISPORT | 21-09-2020 10:57