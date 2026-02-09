Pagelle Atalanta-Cremonese 2-1: Krstovic e Zappacosta stendono i grigiorossi sempre più in crisi, Thorsby accorcia troppo tardi

I bergamaschi risolvono la pratica Cremonese e conquistano punti preziosi in ottica Europa: Baschirotto annullato da Krstovic, Pasalic instancabile

Un’Atalanta in splendida forma manda ko una Cremonese sempre più in difficoltà. La squadra di Palladino vince alla New Balance Arena grazie alle reti di Krstovic e Zappacosta; a poco è servita la rete di Thorsby in pieno recupero. Tante le trame di qualità costruite dai bergamaschi, che con questo successo compiono un bel passo avanti in chiave Europa, in attesa del recupero Milan-Como. Sempre più complicata invece la situazione della squadra di Nicola, senza vittorie da dieci giornate a -5 dal terzultimo posto.

Le scelte di Palladino e Nicola

Cambio dell’ultimo minuto per Palladino: out De Ketelaere per un fastidio al ginocchio durante il riscaldamento. Al suo posto Samardzic accanto a Raspadori, entrambi a supporto di Krstovic. Indisponibile anche Scamacca a causa di un fastidio all’anca in rifinitura, ma comunque presente in panchina per sostenere i compagni. In mezzo al campo, complice la squalifica di De Roon, tocca a Pasalic affiancare Ederson, mentre Zappacosta e Zalewski presidiano le corsie esterne. In difesa, out Ahanor per squalifica, spazio a Djimsiti insieme a Kolasinac e Scalvini, con Carnesecchi tra i pali.

Dall’altra parte, Nicola riparte dalla coppia offensiva Bonazzoli-Vardy. A centrocampo, visti gli infortuni di Collocolo, Vandeputte e Bondo, agiscono Grassi, Thorsby e Maleh, con Barbieri e Pezzella sugli esterni. Davanti ad Audero, confermata la linea a tre guidata da Ceccherini, Baschirotto e Luperto.

Atalanta avanti con Krstovic e Zappacosta

È un’Atalanta incontenibile alla New Balance Arena, che prende subito in mano il pallino del gioco. Bergamaschi subito pericolosi con un ispirato Raspadori, che impegna Audero con un sinistro secco. Ancora dal piede del numero 18 nerazzurro nasce il cross per la girata di Krstovic, bravo a raccogliere l’assist e firmare il vantaggio che vale la sua settima rete stagionale.

La squadra di Palladino è in salute e lo conferma azione dopo azione. Prima il mancino di Samardzic che si stampa sulla traversa, poi il raddoppio arrivato da una grande azione corale dei nerazzurri firmato Zappacosta. Calano leggermente i ritmi alla mezz’ora, con la Cremonese che prova a uscire e ad alzare il baricentro, ma senza riuscire davvero a impensierire la retroguardia bergamasca. Nel finale della prima frazione, arriva anche una grana per Nicola: out Ceccherini per un problema fisico, dentro Terracciano.

La Cremonese si sveglia troppo tardi

La ripresa si apre con ritmi decisamente più bassi, con l’Atalanta che gestisce tempi e intensità per arrivare lucida fino al termine della sfida, senza però rinunciare a pungere quando se ne presenta l’occasione. Ci va vicino Zalewski, la cui conclusione sfila di un soffio a lato della porta difesa da Audero.

Prova ad alzare timidamente la testa la Cremonese, costruendo la prima vera chance: sul cross di Pezzella, la deviazione di Thorsby termina sul fondo. Poco dopo, su punizione, Sanabria prolunga per Luperto, che però non trova la porta. Azione poi fermata per fuorigioco.

Ma l’Atalanta resta pienamente in controllo del match e non si accontenta. Ci provano in sequenza Samardzic, Raspadori e poi l’azione vanificata da Sulemana. Finale al cardiopalma alla New Balance Arena: prima il brivido con il colpo ravvicinato di Djuric, sul quale risponde con grande attenzione Carnesecchi, poi il gol di Djimsiti annullato per fuorigioco. In pieno recupero, la Cremonese accorcia con Thorsby, ma non c’è più tempo.

Top e flop dell’Atalanta

Krstovic 7: Gol da attaccante vero che sblocca la gara. Quando serve si sacrifica anche in fase difensiva. Brillante.

Gol da attaccante vero che sblocca la gara. Quando serve si sacrifica anche in fase difensiva. Brillante. Zappacosta 7: Raggiunge il fondo sullo scarico di Pasalic, brucia Pezzella e sigla il raddoppio. ( 13′ st Bellanova 6: Mette minuti preziosi nelle gambe)

Raggiunge il fondo sullo scarico di Pasalic, brucia Pezzella e sigla il raddoppio. ( Mette minuti preziosi nelle gambe) Raspadori 6.5: Molti palloni passano dai suoi piedi per essere trasformati in idee concrete. Serve l’assist per il gol che apre il match. ( 32′ st Musah ng )

Molti palloni passano dai suoi piedi per essere trasformati in idee concrete. Serve l’assist per il gol che apre il match. ( ) Samardzic 6.5: Chiamato all’ultimo dopo l’infortunio di De Ketelaere, risponde presente. Si muove con personalità sulla trequarti, sfiora la rete con un mancino che colpisce la traversa. ( 24′ st Sulemana 5.5: Vanifica una bell’azione da cui sarebbe potuto arrivare il 3-0)

Chiamato all’ultimo dopo l’infortunio di De Ketelaere, risponde presente. Si muove con personalità sulla trequarti, sfiora la rete con un mancino che colpisce la traversa. ( Vanifica una bell’azione da cui sarebbe potuto arrivare il 3-0) Zalewski 6.5: Offre soluzioni e continuità alla manovra offensiva. Grande prova nel suo ritorno dal primo minuto. ( 24′ st Bernasconi 6: Aiuta i compagni a gestire il doppio vantaggio)

Offre soluzioni e continuità alla manovra offensiva. Grande prova nel suo ritorno dal primo minuto. ( Aiuta i compagni a gestire il doppio vantaggio) Pasalic 6.5: Instancabile. Prestazione di grande sostanza per il centrocampista, che corre, cuce gioco e resta lucido fino al triplice fischio.

Top e flop della Cremonese

Vardy 6: Prova a fare la differenza, dà tutto per aiutare la manovra, ma è dura contro un’Atalanta così in forma. Troppo isolato, come il compagno di reparto. ( 17′ st Sanabria 5.5: Nel momento in cui la squadra inizia timidamente ad alzare i giri, prova a rendersi pericoloso, ma non senza imprecisioni)

Prova a fare la differenza, dà tutto per aiutare la manovra, ma è dura contro un’Atalanta così in forma. Troppo isolato, come il compagno di reparto. ( Nel momento in cui la squadra inizia timidamente ad alzare i giri, prova a rendersi pericoloso, ma non senza imprecisioni) Thorsby 6.5: Uno dei pochi a mostrare carattere. Accorcia le distanze troppo tardi.

Uno dei pochi a mostrare carattere. Accorcia le distanze troppo tardi. Barbieri 5.5: Sfortunato nella deviazione sul gol di Krstovic. Fatica a contenere Zalewski.

Sfortunato nella deviazione sul gol di Krstovic. Fatica a contenere Zalewski. Ceccherini 5.5: Krstovic gli prende il tempo e lo anticipa sul gol. Costretto a lasciare il campo per un problema fisico. ( 40′ pt Terracciano 5.5: Fatica anche lui a limitare le fiammate dell’Atalanta)

Krstovic gli prende il tempo e lo anticipa sul gol. Costretto a lasciare il campo per un problema fisico. ( Fatica anche lui a limitare le fiammate dell’Atalanta) Pezzella 5.5: Superato da Zappacosta nell’azione del raddoppio atalantino.

Superato da Zappacosta nell’azione del raddoppio atalantino. Audero 5.5: Serata da dimenticare anche per il portiere. Sbaglia l’uscita su un corner dei bergamaschi, poi l’incomprensione con Terracciano.

Serata da dimenticare anche per il portiere. Sbaglia l’uscita su un corner dei bergamaschi, poi l’incomprensione con Terracciano. Baschirotto 5: Soffre molto la dinamicità di Krstovic.

