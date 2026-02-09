Atalanta-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta–Cremonese apre la 24a giornata della Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo lunedì 9 febbraio 2026 alle 18.30. È una sfida tra ambizioni europee e corsa salvezza: i nerazzurri sono 7° con 36 punti in 23 gare (9 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 30 gol fatti, 20 subiti), i grigiorossi 15° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol segnati, 31 incassati). Un match dal peso specifico alto: Atalanta solida e in serie positiva, Cremonese alla ricerca di un risultato che svolti il momento.
- Probabili formazioni di Atalanta-Cremonese
- Gli indisponibili di Atalanta-Cremonese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Atalanta-Cremonese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Atalanta e Cremonese
Probabili formazioni di Atalanta-Cremonese
Verso il fischio d’inizio, la Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali e terzetto che potrebbe vedere Kossounou, Hien e Djimsiti, con Zappacosta e Bernasconi sugli esterni e la coppia in mezzo Musah–Ederson. Davanti, opzione De Ketelaere alle spalle di Raspadori e riferimento centrale Krstovic. Attenzione però a possibili rotazioni in mediana e sulla trequarti. La Cremonese si orienterebbe sul 3-5-2: linea difensiva con Terracciano, Baschirotto e Ceccherini; corsie presidiate da Floriani Mussolini e Pezzella; in cabina di regia Grassi con Zerbin e Maleh ai lati. In attacco, Bonazzoli potrebbe affiancare Vardy, ma non si escludono inserimenti dalla panchina. Pesano le assenze: tra infortuni e squalifiche i tecnici dovranno calibrare scelte e minutaggi.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Gli indisponibili di Atalanta-Cremonese
Nel gruppo Atalanta pesa la squalifica di de Roon e l’assenza prolungata di Bakker; da valutare Scalvini. In casa Cremonese il tecnico fa i conti con una mediana ridotta: out Vandeputte, Collocolo e Bondo, tutti per problemi muscolari. Nessuno squalificato nelle file grigiorosse al momento.
- Atalanta – Infortunati: Bakker (lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio), Scalvini (condizioni da valutare). Squalificati: de Roon (squalifica per somma di ammonizioni), Ahanor (squalifica per rosso diretto).
- Cremonese – Infortunati: Vandeputte (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio muscolare), Bondo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Atalanta in gran fiducia: tre clean sheet e undici punti nelle ultime cinque, con solidità e colpi pesanti. La Cremonese fatica a trovare il gol e risultati lontano da casa, ma punta su ordine e ripartenze per invertire la rotta.
|Atalanta
|ok
|ok
|x
|ok
|x
|Cremonese
|x
|ko
|x
|ko
|ko
Nelle ultime 5 gare l’Atalanta ha totalizzato 11 punti, la Cremonese 2. Dettaglio risultati:
- Atalanta
Bologna-Atalanta 0-2; Atalanta-Torino 2-0; Pisa-Atalanta 1-1; Atalanta-Parma 4-0; Como-Atalanta 0-0
- Cremonese
Cremonese-Cagliari 2-2; Juventus-Cremonese 5-0; Cremonese-Verona 0-0; Sassuolo-Cremonese 1-0; Cremonese-Inter 0-2
L’arbitro di Atalanta-Cremonese
Arbitra il signor Piccinini; assistenti Fontani e Giuggioli; IV uomo Arena; VAR Aureliano; AVAR Del Giovane. In questa Serie A 2025-26, Marco Piccinini ha diretto 4 gare: 2 rigori concessi, 15 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4.2 cartellini a partita.
Statistiche interessanti
La sfida tra Atalanta e Cremonese arriva in un momento chiave: i nerazzurri sono in serie utile e stanno costruendo in casa il loro slancio europeo, mentre i grigiorossi cercano ossigeno in una fase in cui il gol fatica ad arrivare. Il bilancio recente tra le due è equilibrato, ma a Bergamo l’Atalanta resta storicamente indigesta per la Cremonese, con tanti pareggi nelle ultime uscite. I numeri raccontano anche due filosofie opposte: l’Atalanta pressa alta, concede poco nei primi 15 minuti e corre più degli avversari nell’uno contro uno; la Cremonese bada al sodo, si affida a fisicità e palle inattive. Riflettori accesi su Carnesecchi, in forma top, e su Vardy, chiamato a interrompere il digiuno esterno. Partita che potrebbe restare bloccata a lungo, decisa da un episodio su palla ferma o da una giocata tra le linee.
- Ultime 8 sfide di Serie A in equilibrio: un successo per parte e ben sei pareggi.
- A Bergamo l’Atalanta è imbattuta con la Cremonese in A: le ultime quattro sono finite in parità.
- Nell’era dei tre punti la Cremonese non ha mai battuto l’Atalanta tra A e B: quattro pari e cinque k.o.
- Con Palladino l’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei in casa, incluse le ultime tre.
- La Cremonese non vince da nove gare di campionato: solo un match con gol segnati nel periodo.
- Nel 2026 l’Atalanta è la miglior difesa della A; all’opposto la Cremonese ha segnato appena due reti.
- Dribbling: Atalanta prima per completati, Cremonese ultima nel torneo.
- Nei primi 15 minuti l’Atalanta subisce pochissimo; la Cremonese è tra le più colpite in avvio.
- Carnesecchi vola: percentuali di parate da top europeo nel 2026.
- Vardy a secco da cinque trasferte: cerca il colpo esterno per sbloccarsi.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Cremonese
L’Atalanta segna di più (30 a 20), concede meno (20 a 31) e palleggia meglio (53.7% a 45.5% di possesso). Anche la pressione è più efficace (PPDA 12.7 vs 14.7). La Cremonese resta competitiva nei duelli aerei e nelle palle inattive, ma produce meno tiri (223 vs 146 per l’Atalanta) e centra meno lo specchio (71 tiri in porta contro 101). I nerazzurri hanno totalizzato 9 clean sheet, i grigiorossi 6.
Giocatori: per l’Atalanta top marcatori Krstovic e Scamacca (6), miglior assist-man De Ketelaere (3). Più ammonizioni per de Roon (5), rossi a Ahanor e de Roon (1). Il portiere Carnesecchi: 9 clean sheet. Per la Cremonese cannoniere Bonazzoli e Vardy (5), assist-man Vandeputte (4). Più gialli per Payero e Pezzella (6), un rosso per Ceccherini. Tra i pali Audero a quota 6 gare senza subire gol.
|Atalanta
|Cremonese
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|9
|5
|Pareggi
|9
|8
|Sconfitte
|5
|10
|Gol fatti
|30
|20
|Gol subiti
|20
|31
|Possesso palla (%)
|53.7
|45.5
|Tiri nello specchio
|101
|71
|Precisione al tiro (%)
|45.29
|48.63
|PPDA
|12.7
|14.7
|Clean sheet
|9
|6
|Cartellini gialli
|32
|49
|Cartellini rossi
|2
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Atalanta-Cremonese e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 18.30 (24a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Atalanta-Cremonese?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Cremonese?
-
Il direttore di gara è Marco Piccinini, assistenti Fontani e Giuggioli, IV uomo Arena, VAR Aureliano, AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.