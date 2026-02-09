Atalanta-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Cremonese di Serie A 2025-26, 24a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Atalanta–Cremonese apre la 24a giornata della Serie A 2025-26: si gioca alla New Balance Arena di Bergamo lunedì 9 febbraio 2026 alle 18.30. È una sfida tra ambizioni europee e corsa salvezza: i nerazzurri sono 7° con 36 punti in 23 gare (9 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 30 gol fatti, 20 subiti), i grigiorossi 15° a quota 23 (5 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol segnati, 31 incassati). Un match dal peso specifico alto: Atalanta solida e in serie positiva, Cremonese alla ricerca di un risultato che svolti il momento.

Probabili formazioni di Atalanta-Cremonese

Verso il fischio d’inizio, la Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali e terzetto che potrebbe vedere Kossounou, Hien e Djimsiti, con Zappacosta e Bernasconi sugli esterni e la coppia in mezzo Musah–Ederson. Davanti, opzione De Ketelaere alle spalle di Raspadori e riferimento centrale Krstovic. Attenzione però a possibili rotazioni in mediana e sulla trequarti. La Cremonese si orienterebbe sul 3-5-2: linea difensiva con Terracciano, Baschirotto e Ceccherini; corsie presidiate da Floriani Mussolini e Pezzella; in cabina di regia Grassi con Zerbin e Maleh ai lati. In attacco, Bonazzoli potrebbe affiancare Vardy, ma non si escludono inserimenti dalla panchina. Pesano le assenze: tra infortuni e squalifiche i tecnici dovranno calibrare scelte e minutaggi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Gli indisponibili di Atalanta-Cremonese

Nel gruppo Atalanta pesa la squalifica di de Roon e l’assenza prolungata di Bakker; da valutare Scalvini. In casa Cremonese il tecnico fa i conti con una mediana ridotta: out Vandeputte, Collocolo e Bondo, tutti per problemi muscolari. Nessuno squalificato nelle file grigiorosse al momento.

Atalanta – Infortunati: Bakker (lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio), Scalvini (condizioni da valutare). Squalificati: de Roon (squalifica per somma di ammonizioni), Ahanor (squalifica per rosso diretto).

– Infortunati: Bakker (lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio), Scalvini (condizioni da valutare). Squalificati: de Roon (squalifica per somma di ammonizioni), Ahanor (squalifica per rosso diretto). Cremonese – Infortunati: Vandeputte (infortunio muscolare), Collocolo (infortunio muscolare), Bondo (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Atalanta in gran fiducia: tre clean sheet e undici punti nelle ultime cinque, con solidità e colpi pesanti. La Cremonese fatica a trovare il gol e risultati lontano da casa, ma punta su ordine e ripartenze per invertire la rotta.

Atalanta ok ok x ok x Cremonese x ko x ko ko

Nelle ultime 5 gare l’Atalanta ha totalizzato 11 punti, la Cremonese 2. Dettaglio risultati:

Atalanta

Bologna-Atalanta 0-2; Atalanta-Torino 2-0; Pisa-Atalanta 1-1; Atalanta-Parma 4-0; Como-Atalanta 0-0

Cremonese

Cremonese-Cagliari 2-2; Juventus-Cremonese 5-0; Cremonese-Verona 0-0; Sassuolo-Cremonese 1-0; Cremonese-Inter 0-2

L’arbitro di Atalanta-Cremonese

Arbitra il signor Piccinini; assistenti Fontani e Giuggioli; IV uomo Arena; VAR Aureliano; AVAR Del Giovane. In questa Serie A 2025-26, Marco Piccinini ha diretto 4 gare: 2 rigori concessi, 15 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4.2 cartellini a partita.

Statistiche interessanti

La sfida tra Atalanta e Cremonese arriva in un momento chiave: i nerazzurri sono in serie utile e stanno costruendo in casa il loro slancio europeo, mentre i grigiorossi cercano ossigeno in una fase in cui il gol fatica ad arrivare. Il bilancio recente tra le due è equilibrato, ma a Bergamo l’Atalanta resta storicamente indigesta per la Cremonese, con tanti pareggi nelle ultime uscite. I numeri raccontano anche due filosofie opposte: l’Atalanta pressa alta, concede poco nei primi 15 minuti e corre più degli avversari nell’uno contro uno; la Cremonese bada al sodo, si affida a fisicità e palle inattive. Riflettori accesi su Carnesecchi, in forma top, e su Vardy, chiamato a interrompere il digiuno esterno. Partita che potrebbe restare bloccata a lungo, decisa da un episodio su palla ferma o da una giocata tra le linee.

Ultime 8 sfide di Serie A in equilibrio: un successo per parte e ben sei pareggi.

A Bergamo l’ Atalanta è imbattuta con la Cremonese in A: le ultime quattro sono finite in parità.

è imbattuta con la in A: le ultime quattro sono finite in parità. Nell’era dei tre punti la Cremonese non ha mai battuto l’ Atalanta tra A e B: quattro pari e cinque k.o.

non ha mai battuto l’ tra A e B: quattro pari e cinque k.o. Con Palladino l’ Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei in casa, incluse le ultime tre.

ha vinto cinque delle ultime sei in casa, incluse le ultime tre. La Cremonese non vince da nove gare di campionato: solo un match con gol segnati nel periodo.

non vince da nove gare di campionato: solo un match con gol segnati nel periodo. Nel 2026 l’ Atalanta è la miglior difesa della A; all’opposto la Cremonese ha segnato appena due reti.

è la miglior difesa della A; all’opposto la ha segnato appena due reti. Dribbling: Atalanta prima per completati, Cremonese ultima nel torneo.

prima per completati, ultima nel torneo. Nei primi 15 minuti l’ Atalanta subisce pochissimo; la Cremonese è tra le più colpite in avvio.

subisce pochissimo; la è tra le più colpite in avvio. Carnesecchi vola: percentuali di parate da top europeo nel 2026.

vola: percentuali di parate da top europeo nel 2026. Vardy a secco da cinque trasferte: cerca il colpo esterno per sbloccarsi.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Cremonese

L’Atalanta segna di più (30 a 20), concede meno (20 a 31) e palleggia meglio (53.7% a 45.5% di possesso). Anche la pressione è più efficace (PPDA 12.7 vs 14.7). La Cremonese resta competitiva nei duelli aerei e nelle palle inattive, ma produce meno tiri (223 vs 146 per l’Atalanta) e centra meno lo specchio (71 tiri in porta contro 101). I nerazzurri hanno totalizzato 9 clean sheet, i grigiorossi 6.

Giocatori: per l’Atalanta top marcatori Krstovic e Scamacca (6), miglior assist-man De Ketelaere (3). Più ammonizioni per de Roon (5), rossi a Ahanor e de Roon (1). Il portiere Carnesecchi: 9 clean sheet. Per la Cremonese cannoniere Bonazzoli e Vardy (5), assist-man Vandeputte (4). Più gialli per Payero e Pezzella (6), un rosso per Ceccherini. Tra i pali Audero a quota 6 gare senza subire gol.

Atalanta Cremonese Partite giocate 23 23 Vittorie 9 5 Pareggi 9 8 Sconfitte 5 10 Gol fatti 30 20 Gol subiti 20 31 Possesso palla (%) 53.7 45.5 Tiri nello specchio 101 71 Precisione al tiro (%) 45.29 48.63 PPDA 12.7 14.7 Clean sheet 9 6 Cartellini gialli 32 49 Cartellini rossi 2 1

FAQ Quando si gioca Atalanta-Cremonese e a che ora è il calcio d’inizio? Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 18.30 (24a giornata di Serie A). Dove si gioca Atalanta-Cremonese? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Cremonese? Il direttore di gara è Marco Piccinini, assistenti Fontani e Giuggioli, IV uomo Arena, VAR Aureliano, AVAR Del Giovane.