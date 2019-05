Atalanta e Inter in Champions, retrocede l'Empoli

Tutto in novanta minuti per la corsa gli ultimi due posti disponibili per la Champions League e per evitare la retrocessione. Atalanta e Inter giocheranno il torneo europeo più importante per club mentre l’Empoli scende in cadetteria. Europa League per il Milan.

I primi tempi avevano già regalato grandi emozioni, con il Milan capace di portarsi sul 2-0 in casa della Spal per poi subire il gol dei ferraresi con in porta Reina, subentrato a un Donnarumma vittima di problemi muscolari dopo il vantaggio di Calhanoglu. Di Kessie la seconda rete rossonera, di Vicari il punto estense. L’Atalanta, impegnata al Mapei Stadium con il Sassuolo ma da calendario in casa, era andata sotto per un gol di Berardi (espulso a fine primo tempo) per poi riacciuffare i neroverdi grazie a Zapata. Zero reti ma tante emozioni al ‘Meazza’, con Dragowski sugli scudi e autore di grandi parate ma anche Handanovic costretto agli straordinari su Caputo. Roma sull’1-0 con il Parma (Pellegrini) con un Ranieri che si commuove e Cagliari avanti con l’Udinese (Pavoletti). Reti inviolate all’intervallo a Firenze, in una gara drammatica per la salvezza. Dopo 45’ la situazione vedeva Milan e Atalanta in Champions League con Juventus e Napoli e Genoa retrocesso in cadetteria.

Poi è cambiato quasi tutto. Spalletti ha inserito Keita al posto di Asamoah e dopo cinque minuti l’ex laziale è andato in gol. Poi Icardi si è fatto parare un rigore da Dragowski e Traoré, da distanza ravvicinata, ha siglato l’1-1. Nainggolan ha riportato avanti i meneghini, che nel finale hanno tremato per l’arrembaggio empolese (anche una ‘auto-traversa’ di D’Ambrosio) e chiuso in 10 per l’espulsione di Keita. L’Atalanta ha capitalizzato la superiorità numerica segnando con il Papu Gomez e con Pasalic, mentre il Milan si è fatto raggiungere sul 2-2 (colpo di testa di Fares) per poi andare di nuovo in vantaggio grazie al rigore di Kessie.

A Roma è finita 2-1 (pareggio dell’ex Gervinho dopo la standing ovation per De Rossi, poi è andato in gol Perotti), a Cagliari l’Udinese ha vinto in rimonta con le reti di Halfredsson e De Maio.



SPORTAL.IT | 26-05-2019 22:44