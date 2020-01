Atalanta e Parma a duello per un baby talento

Il ragazzo si è fatto conoscere al mondo nel Sudamericano Sub 20 andato in scena in Cile. E sembrava che Inter e Genoa volessero portarlo in Italia in sinergia: non se ne è fatto nulla ma il nome di Pedro De la Vega è tornato d’attualità in questi giorni.

Stando a quando ha riferito Sky Sport, infatti, sull’esterno offensivo in forza agli argentini del Lanus ci sarebbero sia l’Atalanta che il Parma, pronte ad affrontarsi in un duello di mercato.

A De la Vega, nel 2017, è stato riconosciuto dall’AFA il premio come migliore giocatore del calcio giovanile argentino.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 07:28