Atalanta e Radici Group insieme per acquistare respiratori

L’Atalanta è l’espressione di una Bergamo provata, ma che con il lavoro, l’operosità e quel tratto di slancio misto a generosità che caratterizza la sua gente. Nonostante anche la società abbia inevitabilmente subito le conseguenze di questa emergenza coronavirus in una delle città più flagellate, continua a resistere e a lottare al fianco del personale sanitario.

Così il club (ricordiamo che ha reso noto anche della positività di Sportiello) in collaborazione con il suo main sponsor Radici Group ha annunciato di voler contribuire all’acquisto di tutti gli impianti necessari alla somministrazione di ossigeno per 200 posti letto destinati a pazienti ricoverati per Covid-19.

Il comunicato congiunto Atalanta e Radici Group

“Abbiamo deciso di partecipare a questo progetto – affermano in nota congiunta Radici Group e Atalanta– perché espressione della laboriosità “made in Bergamo”. Gli Alpini sono il simbolo di una provincia che fa del lavoro il suo valore principale. È una iniziativa del territorio per il territorio e per questo motivo vogliamo farne orgogliosamente parte”.

L’Atalanta aveva già contribuito all’acquisto di una Tac mobile per l’Ospedale Bolognini di Seriate. Inoltre, il club nerazzurro aveva effettuato una serie di donazioni nelle scorse settimane per gli ospedali bergamaschi, tra cui una donazione da 50mila euro in collaborazione con Cesvi.

La generosità della Curva Nord

Secondo quanto riporta Il Giorno, la Curva Nord ha messo a disposizione una quindicina di volontari, dotati di tutta l’attrezzatura professionale necessaria, per effettuare lavori di imbiancatura nei reparti interni alla Fiera e contribuire così a velocizzare l’allestimento dei padiglioni.

VIRGILIO SPORT | 25-03-2020 16:41