Atalanta, è un incubo: la Dinamo vince 4-0

Non comincia nella maniera migliore (ed è un eufemismo) la Champions League dell’Atalanta, che esce con le ossa rotte dalla sfida di Zagabria con la Dinamo: 4-0 per i croati, trascinati da uno scatenato Orsic, che porta a casa il pallone.

Per la storica prima gara della società orobica nel torneo europeo più prestigioso il suo tecnico Gasperini opta per un 3-4-1-2 con il ‘Papu’ Gomez trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata dallo sloveno Ilicic e dal colombiano Zapata: Muriel, connazionale dell’ex di Napoli e Sampdoria, comincia dalla panchina.

Tra i croati c’è anche la punta Bruno Petkovic, vecchia conoscenza del calcio italiano vista con le casacche di Catania, Varese, Virtus Entella, Trapani, Bologna ed Hellas Verona.

Il primo tempo dei nerazzurri è un incubo, probabilmente frutto dell’emozione ma anche di una serie di errori. La Dinamo va al riposo sul triplo vantaggio. Il primo gol arriva al 10’, quando Leovac fulmina Gollini da distanza ravvicinata. Poi sale in cattedra Orsic. Il centrocampista, che nella stagione 2013-14 ha portato i colori dello Spezia (squadra in passato allenata anche dall’attuale tecnico dei croati, Nenad Bjelica), va a in gol al 31’ con una conclusione da fuori area. E poi concede il bis al 42’, di testa, dopo essere sfuggito alla marcatura di Masiello.

Prima del duplice fischio il Papu Gomez cerca la rete, ma il suo tiro è troppo centrale. Nella ripresa Orsic va ancora a segno indisturbato, tripletta per lui e 4-0 per l’undici croato. Il risultato non cambia più.

L’Atalanta tornerà in campo in Champions League il prossimo primo ottobre, allo stadio ‘Meazza’ di Milano con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, che mercoledì hanno perso in casa con il Manchester City: 3-0 per gli uomini di Guardiola con i gol di Mahrez e Gundogan nel primo tempo e di Gabriel Jesus nella ripresa.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 23:00