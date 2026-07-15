La permanenza di Ederson cambia le strategie della Dea: un top club piomba su De Ketelaere, mentre Giuntoli accelera per Alajbegovic e lavora al rinnovo di Scamacca

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Con Giuntoli e Sarri il progetto Atalanta si rinnova, rompe col passato e guarda al futuro con entusiasmo. I Percassi hanno scelto di ripartire da un tandem affiatato, che lavora senza sosta per costruire una squadra competitiva. Nelle ultime ore la Dea ha praticamente definito due operazioni. La prima ha sorpreso tutti: Ederson, destinato al Manchester United prima che i Red Devils facessero saltare il trasferimento dopo le visite mediche, è destinato a restare a Bergamo. Una conferma che vale quasi quanto un acquisto e che si sposa alla perfezione con il 4-3-3 di Sarri. In dirittura d’arrivo anche la trattativa per la stellina bosniaca Alajbegovic. Due mosse che potrebbero avere ripercussioni sul futuro di De Ketelaere, rilanciatosi al Mondiale dopo una stagione vissuta tra alti e bassi e finito nel mirino di un top club europeo.

Atalanta, la decisione su Ederson e Scamacca

Difficile immaginare un’altra società pronta a investire i 45 milioni che avrebbe garantito il Manchester United. Qualche segnale arriva dal Newcastle, ma le cessioni di Tonali e Gordon e quella ormai imminente di Bruno Guimaraes lasciano intendere che a St. James’ Park la priorità sia alleggerire il monte investimenti. Meglio non correre rischi e cautelarsi: Ederson è un patrimonio dell’Atalanta e va tutelato, visto che ha il contratto in scadenza nel 2027.

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Il brasiliano ex Salernitana prenota un posto nella linea mediana di Sarri e anche un nuovo contratto. Avanti col rinnovo fino al 2031 con ingaggio ritoccato: l’ultima parola spetta al calciatore. Stesso discorso per Scamacca. Nonostante i numerosi problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita, l’attaccante è considerato un elemento fondamentale per il nuovo allenatore. Per questo motivo l’Atalanta lavora al prolungamento del contratto, oggi in scadenza nel 2028, di un’ulteriore stagione.

Ederson cambia il futuro di De Ketelaere: la valutazione

La permanenza di Ederson potrebbe incidere indirettamente anche sul destino di De Ketelaere. Il belga ha sfruttato il palcoscenico del Mondiale per rilanciare il proprio valore, firmando tre gol e un assist da falso nove con il Belgio, eliminato ai quarti dalla formidabile Spagna di De La Fuente. Le prestazioni del classe 2001 non sono passate inosservate e il Bayern Monaco ha già presentato una prima proposta da 40 milioni di euro. Una cifra che, però, non soddisfa la Dea, da sempre poco incline a fare sconti: per lasciar partire CDK serviranno almeno 50 milioni.

Giuntoli rilancia: arriva Alajbegovic

Alajbegovic è sempre più vicino alla maglia nerazzurra. Giuntoli vuole chiudere in tempi brevi per il talento bosniaco, protagonista sia nella finale playoff contro l’Italia sia al Mondiale, con il gol segnato al Qatar. La concorrenza del Milan impone di accelerare. Il trequartista diciottenne ha già dato il proprio assenso al trasferimento, mentre resta da trovare l’intesa definitiva con il Bayer Leverkusen. Ma le parti sono vicinissime. L’Atalanta è pronta a rilanciare per arrivare alla fumata bianca con un’operazione che potrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro.