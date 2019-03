Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia può essere spostata

La semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina potrebbe essere spostata di un giorno all'interno del calendario. Questa la sensazione che si respira in questi giorni, specie dando un'occhiata agli impegni della formazione orobica.

La sfida di ritorno tra bergamaschi e viola è infatti al momento in programma per mercoledì 24 aprile, ma potrebbe essere fatta slittare di un giorno ed essere giocata giovedì 25 aprile. Il motivo è da collegare alla sfida di campionato tra la stessa Atalanta e il Napoli: al momento prevista per sabato 20 aprile, quasi certamente sarà giocata il giorno dopo. I partenopei, infatti, giovedì 18 saranno in campo contro l'Arsenal per la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Un effetto domino, insomma, che potrebbe spostare il cerchio sul calendario sia dell'Atalanta che della Fiorentina.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 10:00