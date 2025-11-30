Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta e Fiorentina aprono uno scontro salvezza ad alta tensione nella 13a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 30 novembre 2025 alle 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri sono 13° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 14 gol fatti, 14 subiti), i viola 19° a quota 6 (0 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 10 gol segnati, 19 incassati).
Si va verso un’Atalanta a trazione equilibrata: in difesa potrebbero agire Djimsiti, Hien e Ahanor, con quinti Bellanova e Zappacosta. In mezzo, regia e dinamismo con de Roon e Ederson. Davanti, sulla trequarti opzione De Ketelaere accanto a Lookman, mentre in avanti dovrebbe toccare a Pasalic. Pesano le assenze di Bakker e il dubbio Scalvini. La Fiorentina si orienterebbe sul 3-5-2: dietro Pongracic, Marì, Ranieri; sulle fasce Fortini e Parisi, in mezzo Mandragora, Fagioli, Sohm. In attacco coppia esperta con Dzeko e Kean. Out Gosens e Lamptey, da valutare Sabiri. Non risultano squalificati.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Pasalic.
- Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Dzeko, Kean.
Assenze che pesano su entrambe. L’Atalanta perde spessore sulle corsie con Bakker ai box a lungo e resta il rebus Scalvini per l’assetto difensivo. La Fiorentina rinuncia a spinta ed esperienza sulle fasce con Gosens e Lamptey, mentre Sabiri resta in dubbio: soluzioni in panchina, ma rotazioni condizionate.
- Atalanta – Infortunati: Bakker (lesione LCA al ginocchio), Scalvini (problema all’inguine). Squalificati: nessuno.
- Fiorentina – Infortunati: Gosens (infortunio alla coscia), Lamptey (lesione LCA al ginocchio), Sabiri (condizioni da valutare). Squalificati: nessuno.
Momento delicato per la Atalanta, che fatica a trasformare il possesso in punti e viene da una serie di risultati in chiaroscuro. La Fiorentina alterna pareggi a scivoloni, ma fuori casa ha mostrato maggiore solidità, pur segnando poco. L’inerzia emotiva e la gestione dei dettagli potrebbero fare la differenza.
- Atalanta
Cremonese-Atalanta 1-1; Atalanta-Milan 1-1; Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1.
- Fiorentina
Fiorentina-Bologna 2-2; Inter-Fiorentina 3-0; Fiorentina-Lecce 0-1; Genoa-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Juventus 1-1.
La gara sarà diretta da Marcenaro, assistenti Cipressa – Laudato, IV Sozza, VAR Camplone, AVAR Doveri. In questa Serie A 2025-26 Marcenaro ha arbitrato 5 partite: 0 rigori assegnati, 22 cartellini gialli e 1 rosso, con una media di 4,6 ammonizioni a gara.
Tradizione recente altalenante tra Atalanta e Fiorentina: la Viola ha spesso colpito negli scontri diretti, ma a Bergamo la Dea ha saputo far valere il fattore campo. Il momento però racconta di due squadre in cerca di identità: la Dea fatica a vincere e concede troppo nelle ripartenze, la Viola produce ma capitalizza poco e soffre tremendamente sulle palle inattive. Occhio ai duelli chiave: la profondità di Lookman contro la linea a tre, e i centimetri di Dzeko contro una retroguardia nerazzurra in emergenza. Le panchine possono incidere, così come gli episodi da piazzato. In un contesto così bloccato, dettagli e gestione emotiva potrebbero pesare quanto e più della tattica.
- La Fiorentina ha vinto cinque delle ultime otto sfide con la Atalanta, invertendo il trend di una serie precedente sfavorevole.
- A Bergamo la Atalanta ha conquistato quattro successi nelle ultime sette contro la Viola; può centrare il bis casalingo consecutivo per la prima volta dal 2012.
- Dopo 12 giornate entrambe sotto quota 15 punti: un inizio così povero per il duello Atalanta-Fiorentina non si vedeva dal 1987.
- La Dea è senza vittorie da otto gare di fila in Serie A e rischia il quarto ko consecutivo: serie negativa che richiama il 2016.
- Per la Viola questo è il peggior avvio di sempre nelle prime 12: sei pareggi e sei sconfitte, con molti pari in trasferta.
- Nel 2025 l’Atalanta ha vinto appena 3 volte in casa in campionato: è la squadra con più pareggi interni nell’anno solare.
- Con Vanoli in panchina la Fiorentina ha debuttato con due pareggi: può arrivare a tre come pochi tecnici nella storia viola.
- La Fiorentina è la squadra che subisce più gol su palla inattiva; la Atalanta è quella che segna meno da fermo.
- Lookman ama la sfida: sei partecipazioni a gol in cinque gare di Serie A contro la Viola, ma quest’anno incide meno.
- Dzeko ha nel mirino la Dea: è la sua vittima preferita in Serie A con nove reti, caccia il primo gol stagionale in viola.
L’Atalanta mostra più palleggio (possesso 56,7%) e produce 48 tiri nello specchio, ma converte poco (11,2%). La Fiorentina fatica in zona gol (10 reti, 10,4% conversione) e soffre dietro (19 subiti), con 33 conclusioni concesse nello specchio. Da fermo i viola incassano troppo, mentre la Dea crea molte situazioni ma capitalizza meno del previsto.
Focus singoli: per l’Atalanta i migliori marcatori fin qui sono Scamacca (2), De Ketelaere (2) e Krstovic (2); top assistman Krstovic (3). Più ammoniti: de Roon, Zappacosta, Hien, De Ketelaere (2); espulso de Roon (1). In porta Carnesecchi ha 2 clean sheet. Nella Fiorentina guida i gol Mandragora (3), a 2 Kean e Gudmundsson; agli assist quota 1 per Kean, Gudmundsson, Nicolussi, Sohm. Più ammoniti: Ranieri, Pongracic (4); espulso Viti (1). de Gea a 2 clean sheet.
|Atalanta
|Fiorentina
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|7
|6
|Sconfitte
|3
|6
|Gol fatti
|14
|10
|Gol subiti
|14
|19
|Possesso palla %
|56,7
|49,2
|Tiri nello specchio
|48
|33
|Tiri totali
|125
|96
|Clean sheet
|2
|2
|Gialli
|17
|27
|Rossi
|1
|1
FAQ
- Quando si gioca Atalanta-Fiorentina e a che ora inizia?
-
Domenica 30 novembre 2025 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Atalanta-Fiorentina?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Fiorentina?
-
L’arbitro è Matteo Marcenaro; assistenti Cipressa–Laudato, IV Sozza, VAR Camplone, AVAR Doveri.
