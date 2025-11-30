Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Fiorentina di Serie A 2025-26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche

Atalanta e Fiorentina aprono uno scontro salvezza ad alta tensione nella 13a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 30 novembre 2025 alle 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri sono 13° con 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 14 gol fatti, 14 subiti), i viola 19° a quota 6 (0 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte; 10 gol segnati, 19 incassati).

Probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Si va verso un’Atalanta a trazione equilibrata: in difesa potrebbero agire Djimsiti, Hien e Ahanor, con quinti Bellanova e Zappacosta. In mezzo, regia e dinamismo con de Roon e Ederson. Davanti, sulla trequarti opzione De Ketelaere accanto a Lookman, mentre in avanti dovrebbe toccare a Pasalic. Pesano le assenze di Bakker e il dubbio Scalvini. La Fiorentina si orienterebbe sul 3-5-2: dietro Pongracic, Marì, Ranieri; sulle fasce Fortini e Parisi, in mezzo Mandragora, Fagioli, Sohm. In attacco coppia esperta con Dzeko e Kean. Out Gosens e Lamptey, da valutare Sabiri. Non risultano squalificati.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Pasalic.

Fiorentina (3-5-2): de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Dzeko, Kean.

Gli indisponibili di Atalanta-Fiorentina

Assenze che pesano su entrambe. L’Atalanta perde spessore sulle corsie con Bakker ai box a lungo e resta il rebus Scalvini per l’assetto difensivo. La Fiorentina rinuncia a spinta ed esperienza sulle fasce con Gosens e Lamptey, mentre Sabiri resta in dubbio: soluzioni in panchina, ma rotazioni condizionate.

Atalanta – Infortunati: Bakker (lesione LCA al ginocchio), Scalvini (problema all’inguine). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (lesione LCA al ginocchio), (problema all’inguine). Squalificati: nessuno. Fiorentina – Infortunati: Gosens (infortunio alla coscia), Lamptey (lesione LCA al ginocchio), Sabiri (condizioni da valutare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento delicato per la Atalanta, che fatica a trasformare il possesso in punti e viene da una serie di risultati in chiaroscuro. La Fiorentina alterna pareggi a scivoloni, ma fuori casa ha mostrato maggiore solidità, pur segnando poco. L’inerzia emotiva e la gestione dei dettagli potrebbero fare la differenza.

Atalanta x x ko ko ko Fiorentina x ko ko x x

Atalanta

Cremonese-Atalanta 1-1; Atalanta-Milan 1-1; Udinese-Atalanta 1-0; Atalanta-Sassuolo 0-3; Napoli-Atalanta 3-1.

Fiorentina

Fiorentina-Bologna 2-2; Inter-Fiorentina 3-0; Fiorentina-Lecce 0-1; Genoa-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Juventus 1-1.

L’arbitro di Atalanta-Fiorentina

La gara sarà diretta da Marcenaro, assistenti Cipressa – Laudato, IV Sozza, VAR Camplone, AVAR Doveri. In questa Serie A 2025-26 Marcenaro ha arbitrato 5 partite: 0 rigori assegnati, 22 cartellini gialli e 1 rosso, con una media di 4,6 ammonizioni a gara.

Informazioni interessanti

Tradizione recente altalenante tra Atalanta e Fiorentina: la Viola ha spesso colpito negli scontri diretti, ma a Bergamo la Dea ha saputo far valere il fattore campo. Il momento però racconta di due squadre in cerca di identità: la Dea fatica a vincere e concede troppo nelle ripartenze, la Viola produce ma capitalizza poco e soffre tremendamente sulle palle inattive. Occhio ai duelli chiave: la profondità di Lookman contro la linea a tre, e i centimetri di Dzeko contro una retroguardia nerazzurra in emergenza. Le panchine possono incidere, così come gli episodi da piazzato. In un contesto così bloccato, dettagli e gestione emotiva potrebbero pesare quanto e più della tattica.

La Fiorentina ha vinto cinque delle ultime otto sfide con la Atalanta , invertendo il trend di una serie precedente sfavorevole.

ha vinto cinque delle ultime otto sfide con la , invertendo il trend di una serie precedente sfavorevole. A Bergamo la Atalanta ha conquistato quattro successi nelle ultime sette contro la Viola; può centrare il bis casalingo consecutivo per la prima volta dal 2012.

ha conquistato quattro successi nelle ultime sette contro la Viola; può centrare il bis casalingo consecutivo per la prima volta dal 2012. Dopo 12 giornate entrambe sotto quota 15 punti: un inizio così povero per il duello Atalanta-Fiorentina non si vedeva dal 1987.

La Dea è senza vittorie da otto gare di fila in Serie A e rischia il quarto ko consecutivo: serie negativa che richiama il 2016.

Per la Viola questo è il peggior avvio di sempre nelle prime 12: sei pareggi e sei sconfitte, con molti pari in trasferta.

Nel 2025 l’ Atalanta ha vinto appena 3 volte in casa in campionato: è la squadra con più pareggi interni nell’anno solare.

ha vinto appena 3 volte in casa in campionato: è la squadra con più pareggi interni nell’anno solare. Con Vanoli in panchina la Fiorentina ha debuttato con due pareggi: può arrivare a tre come pochi tecnici nella storia viola.

in panchina la ha debuttato con due pareggi: può arrivare a tre come pochi tecnici nella storia viola. La Fiorentina è la squadra che subisce più gol su palla inattiva; la Atalanta è quella che segna meno da fermo.

è la squadra che subisce più gol su palla inattiva; la è quella che segna meno da fermo. Lookman ama la sfida: sei partecipazioni a gol in cinque gare di Serie A contro la Viola, ma quest’anno incide meno.

ama la sfida: sei partecipazioni a gol in cinque gare di Serie A contro la Viola, ma quest’anno incide meno. Dzeko ha nel mirino la Dea: è la sua vittima preferita in Serie A con nove reti, caccia il primo gol stagionale in viola.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Fiorentina

L’Atalanta mostra più palleggio (possesso 56,7%) e produce 48 tiri nello specchio, ma converte poco (11,2%). La Fiorentina fatica in zona gol (10 reti, 10,4% conversione) e soffre dietro (19 subiti), con 33 conclusioni concesse nello specchio. Da fermo i viola incassano troppo, mentre la Dea crea molte situazioni ma capitalizza meno del previsto.

Focus singoli: per l’Atalanta i migliori marcatori fin qui sono Scamacca (2), De Ketelaere (2) e Krstovic (2); top assistman Krstovic (3). Più ammoniti: de Roon, Zappacosta, Hien, De Ketelaere (2); espulso de Roon (1). In porta Carnesecchi ha 2 clean sheet. Nella Fiorentina guida i gol Mandragora (3), a 2 Kean e Gudmundsson; agli assist quota 1 per Kean, Gudmundsson, Nicolussi, Sohm. Più ammoniti: Ranieri, Pongracic (4); espulso Viti (1). de Gea a 2 clean sheet.

Atalanta Fiorentina Partite giocate 12 12 Vittorie 2 0 Pareggi 7 6 Sconfitte 3 6 Gol fatti 14 10 Gol subiti 14 19 Possesso palla % 56,7 49,2 Tiri nello specchio 48 33 Tiri totali 125 96 Clean sheet 2 2 Gialli 17 27 Rossi 1 1

FAQ Quando si gioca Atalanta-Fiorentina e a che ora inizia? Domenica 30 novembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Atalanta-Fiorentina? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Fiorentina? L’arbitro è Matteo Marcenaro; assistenti Cipressa–Laudato, IV Sozza, VAR Camplone, AVAR Doveri.