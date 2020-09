Atalanta, frecciate di Castagne a Gasperini

L’ex terzino dell’Atalanta Timothy Castagne, ora al Leicester, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato così il suo addio alla Dea: “I soldi non c’entrano, ha pesato la situazione tecnica. Avevo bisogno di giocare con regolarità nello stesso ruolo. Una volta ero a destra, un’altra a sinistra, un’altra in panchina… Non era proprio il massimo”.

Poi ha scoccato un’altra frecciata a Gian Piero Gasperini: “Tecnicamente e tatticamente è uno dei top in assoluto, ma a livello umano non c’era un grande rapporto”.

OMNISPORT | 14-09-2020 12:28