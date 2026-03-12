Atalanta, le furbate di Olise e Kimmich inguaiano il Bayern Monaco: pugno duro della Uefa, cosa rischiano

I due gialli ricevuti dalle stelle bavaresi sono sospetti: entrambi diffidati, salteranno il ritorno degli ottavi in Germania. Ma ora rischiano grosso: il precedente Ramos

Il Bayern Monaco si è rovinato con le sue stesse mani. Come cancellare una serata di festa in due semplici mosse, chiedere a Olise e Kimmich per informazioni. Nel finale della partita di Bergamo stravinta 6-1 con l’Atalanta le due stelle di Kompany hanno ben pensato di farsi ammonire in quanto diffidati, così da saltare il ritorno degli ottavi ed essere disponibili per i quarti. Una furbata, insomma. Che potrebbe avere conseguenze gravissime per la corazzata tedesca.

Atalanta-Bayern Monaco, le furbate Olise e Kimmich

Di sicuro i due giocatori del Bayern Monaco non saranno disponibili per la sfida di ritorno degli ottavi in programma mercoledì 18 marzo alle 21:00, perché con il giallo ricevuto alla New Balance Arena per loro è scattata la squalifica.

Il problema per Kompany, però, è che Olise e Kimmich rischiano di saltare più di una partita. Sul risultato di 6-0 e con la qualificazione ai quarti già ampiamente in cassaforte, nell’arco di 6’ – dal 77’ all’83’ – entrambi sono stati ammoniti dall’arbitro norvegese Espen Eskas. E per come sono maturati i gialli, il sospetto è che siano stati cercati.

Come sono stati ammoniti: lo screzio con Musah

La posizione di Olise, autentico incubo per la difesa dell’Atalanta e autore di una doppietta, è quella che preoccupa di più il club tedesco. Sì, perché il francese ha platealmente perso tempo nei pressi della bandierina del calcio d’angolo, mentre Kimmich ha ritardato nel calciare una punizione finendo per far perdere la testa a Musah.

Al termine dell’incontro il 31enne centrocampista capitano della Germania ha negato in maniera categorica di aver cercato l’ammonizione: “Non volevo riprendere il gioco mentre l’Atalanta pressava. Ci ho messo troppo tempo, questo è certo. Ma penso che se Musah non avesse perso la pazienza, forse l’arbitro avrebbe lasciato correre” ha detto. Basterà a convincere la Uefa? Sul 6-0 non risulta troppo credibile.

Pugno duro Uefa: cosa rischiano, il precedente

La Uefa esaminerà con attenzione i filmati, dopodiché potrebbe decidere di aprire un’indagine per far luce sui due calciatori del Bayern Monaco. Come spiegato sui social dall’ex arbitro tedesco Manuel Gräfe “Kimmich e Olise rischiano una squalifica più lunga di una sola partita”. E cita un precedente: “Sergio Ramos è stato squalificato per due partite per qualcosa di simile. Non sarebbe sorprendente se la stessa cosa accadesse ora con entrambi i giocatori del Bayern”.

Il riferimento è a una partita del 2010 contro l’Ajax, quando l’ex difensore del Real Madrid confessò di essersi fatto ammonire, andando incontro a uno stop di due turni. Se ciò avvenisse anche per i due calciatori bavaresi, significherebbe che non salterebbero solo la prossima gara contro l’Atalanta, ma anche l’andata dei quarti contro una tra Real Madrid e Manchester City. E sarebbe una doppia perdita pesantissima per Kompany.