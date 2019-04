Atalanta, Gasperini ambizioso: "Viaggiamo forte senza fatica"

“Viaggiamo forte da tanti mesi: non ci sono fatiche e pesi mentali che possano porci dei freni”.

Alla vigilia del match casalingo con l’Udinese, Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta, negando la stanchezza per le due rimonte vittoriose a Napoli e con la Fiorentina tra lunedì e giovedì: “Abbiamo inaugurato benissimo una settimana importante e, a parte Toloi, stiamo tutti bene – spiega il tecnico nerazzurro -. Siamo attenti, siamo pronti e abbiamo fiducia, altrimenti non rimonteremmo le gare. Episodi a parte, crediamo sempre nella possibilità di ribaltare il risultato”.

Il tecnico mette comunque in guardia i suoi: “Noi abbiamo bisogno di vincere per fare classifica, non andiamo avanti a pareggi”. La chiosa è una consapevolezza della forza del gruppo: “Vedo i miei molto consapevoli e motivati. L’elettricità che si percepisce in città e tra i tifosi deve servire per ricaricarci le energie, senza farci prendere troppo dall’euforia”.

