Atalanta, Gasperini ci crede: "Dobbiamo fare gol"

L’Atalanta vola ad Amsterdam per sfidare l’Ajax in una partita che può valere la qualificazione. Due risultati su tre per i nerazzurri, mentre gli olandesi hanno l’obbligo di vittoria.

Una situazione favorevole per i bergamaschi, ma, comunque vada, sarà un grande traguardo. Come ha sottolineato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di presentazione. “È una partita decisiva per andare avanti in Champions, ma abbiamo già un piede in Europa League. Essere qui è un riconoscimento di livello mondiale, per tutti. Qualcosa di straordinario. Cercheremo di dare il meglio contro un mostro sacro del calcio europeo. Due risultati sono un piccolo vantaggio, ma non possiamo soltanto difendere. Per passare dovremo segnare, fare 0-0 in Champions è difficile”.

Gasperini ha anche fatto il punto sulla condizione fisica dei suoi, con Gosens recuperato e a disposizione. Oltre al lungodegente Caldara, mancheranno solo Miranchuk e Pasalic. “Sono fuori Miranchuk e Pasalic, per il resto abbiamo recuperato tutti. Domenica, viste le condizioni del camp, è stato meglio per noi non giocare per evitare problemi di qualsiasi tipo”.

Gasperini ha anche parlato delle voci girate negli scorsi giorni riguardo alle tensioni. “Il clima è freddo e piovoso. È sempre stata nostra intenzione rimanere compatti”.

OMNISPORT | 08-12-2020 18:59