Atalanta, Gasperini ci crede: "Possiamo passare"

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera della sua Atalanta contro il Sarajevo.

Nella sfida d'andata, i bergamaschi, avanti 2-0 nel primo tempo, si sono fatti clamorosamente rimontare complicando così il discorso qualificazione. Ecco le parole del tecnico: "Il risultato dell’andata secondo me non rispecchia l’andamento della partita, però è chiaro che noi domani siamo in condizione di dover vincere. Dobbiamo fare almeno due gol. Giocare a Sarajevo è difficile, ma pensiamo di avere le possibilità di passare il turno. La partita di andata è stata utile per conoscere meglio i nostri avversari".

SPORTAL.IT | 01-08-2018 19:15