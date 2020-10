Atalanta, Gasperini: "E' come una prova di resistenza"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro la Sampdoria: “Dobbiamo passare velocemente da una gara all’altra come fatto dopo Napoli, dopo la Samp c’è l’Ajax, il Liverpool, dobbiamo essere bravi secondo quell’aspetto”.



“E’ un impegno più oneroso per organizzarsi in poche ore, tipico delle squadre impegnate nelle coppe e che hanno tanti calciatori della nazionale, è una prova di resistenza e di adattamento dei giocatori. Le squadra si sono rinforzate tutte, rispetto all’anno scorso ci aspettiamo un campionato molto più equilibrato”.

“L’anno scorso è stata una partita molto dura, con tanti falli e proteste inutili ed eccessive. Domani mi aspetto una partita altrettanto dura. La squadra è in salute e sta bene e vuole fare un campionato migliore di quello della stagione scorsa, dobbiamo tenere alta la concentrazione in questo tipo di gara. Il punto è nella capacità di una squadra che gioca le coppe di sapersi adattare”.

OMNISPORT | 23-10-2020 19:15