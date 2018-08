Atalanta, Gasperini è ottimista

L’Atalanta non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro il Copenhagen nella gara di andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League.

In conferenza stampa il tecnico dei bergamaschi ha analizzato così la partita dei suoi: “E’ un discreto risultato, non buono ma neanche negativo. Abbiamo avuto un atteggiamento positivo e la gara decisiva sarà quella di ritorno e questo lo sapevamo anche prima”.

“Questo risultato ci permetterà di giocare alla pari, visto che loro avranno il fattore campo. Se tiri in porta 19 volte – continua Gasperini – devi fare gol. Abbiamo giocato tre giorni fa e forse avevamo un po’ di stanchezza nelle gambe e la prossima settimana, sono convinto, arriveremo in una condizione migliore”.

Un’ultima battuta sui giocatori assenti come Rigoni e Ilicic: “Rigoni non può giocare i preliminari, se passeremo lo avremo con noi dai gironi. Domani si aggregherà definitivamente al gruppo e sarà a disposizione per il campionato. Ci è mancato un po’ Ilicic visto il tipo di gara. Josip avrà ancora bisogno di 2-3 settimane di recupero, visto che è uscito da poco dall’ospedale. L’importante è che sia sulla via del recupero”.

SPORTAL.IT | 23-08-2018 22:50