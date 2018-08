Atalanta, Gasperini fissa l'obiettivo

L’Atalanta deve superare il Copenhagen per approdare alla fase ai gironi di Europa League, dopo lo 0-0 di Reggio Emilia.

La trasferta danese dei bergamaschi non è partita al meglio visti i 40 minuti di ritardo a causa del volo.

In conferenza stampa Gian Piero Gasperini ha dichiarato: “Giovedì sera non c’è possibilità d’appello, è una partita decisiva. Dobbiamo giocare la solita partita, con la stessa tranquillità. Non ci snatureremo”.

“Il Copenhagen in casa ha un atteggiamento diverso – continua Gasperini – sono molto propositivi e offensivi. Non ci giochiamo la stagione, è solo un momento”.

L’allenatore nerazzurro conclude dichiarando: “Il nostro obiettivo è segnare, non ci siamo riusciti all’andata, ci proveremo giovedì. E’ due mesi che lavoriamo per giocarci questa partita. Gli inserimenti dalla panchina potrebbero essere decisivi. Non credo che pagheremo la stanchezza della partita di lunedì contro la Roma”.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 20:40