Atalanta: Gasperini-Gomez, frattura non ricomponibile

L’Atalanta è attesa da una delle gare più importanti della sua storia recente, valevole la qualificazione agli ottavi di Champions League: due risultati su tre a disposizione alla ‘Johan Cruijff Arena’ contro l’Ajax, costretto invece a vincere per guadagnarsi la seconda piazza alle spalle del Liverpool, già sicuro della vittoria del girone.

I bergamaschi arrivano all’appuntamento con un clima – non quello atmosferico – tutt’altro che piacevole: la diatriba con protagonisti Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez rischia di tramutarsi in un ostacolo insormontabile, soprattutto nella malaugurata ipotesi che in Olanda arrivi una sconfitta e la conseguente ‘retrocessione’ in Europa League.

Secondo quanto riportato da ‘L’Eco di Bergamo’, lo scenario che si prefigura dalle parti di Zingonia non sarebbe per nulla pacifico: la frattura tra il tecnico e il capitano non sarebbe più ricomponibile, alla luce dell’episodio accaduto poco prima e durante l’intervallo del match pareggiato con il Midtjylland.

Insomma, la coabitazione tra i due ‘litiganti’ non sembra essere plausibile: o l’uno o l’altro, con la famiglia Percassi chiamata a prendere una decisione che possa riportare un po’ di armonia in uno spogliatoio provato anche da altri rapporti non proprio limpidi tra Gasperini e altri giocatori.

Inoltre, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, a gennaio per Gomez potrebbe riaprirsi la pista araba che in estate aveva tenuto col fiato sospeso i tifosi dell’Atalanta: una tentazione dal punto di vista economico che tra qualche settimana potrebbe ravvivarsi, soprattutto qualora Gasperini dovesse rimanere saldamente al suo posto sulla panchina.

OMNISPORT | 09-12-2020 13:19