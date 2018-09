Atalanta. Gasperini prolunga fino a 2021

(ANSA) – BERGAMO, 20 SET – L’Atalanta ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto dell’allenatore Gian Piero Gasperini fino al giugno del 2021 con opzione “in favore del club” – si legge sul sito web ufficiale – per un’ulteriore stagione.

Il rapporto era stato precedentemente portato al 2020 (tre anni con opzione) con annuncio in data 11 maggio 2017, a conclusione della prima annata in panchina del tecnico ex Genoa.

Nella nota sul portale del club nerazzurro si spiega la scelta comune “con l’obiettivo di dare continuità al progetto iniziato tra Atalanta ed il tecnico nerazzurro nella stagione 2016-2017”.

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 21:30