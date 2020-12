Atalanta, Gollini: "Servono attributi per fare il portiere"

Pierluigi Gollini è stato tra i migliori se non il migliore in campo nella partita tra Juventus e Atalanta, terminata per 1 a 1 allo Stadium.

Protagonista di diverse parate decisive, come quella sul rigore di Ronaldo ha commentato la sua prestazione a fine match.

“Per fare il portiere ci vogliono gli attributi. Ce li ho io e ce l’ha la squadra. Questo gruppo ha giocato una partita straordinaria ha colto un risultato importante e adesso dobbiamo continuare così”.

Per il numero uno dell’Atalanta, quello su Ronaldo è il primo rigore parato in Serie A: “Ci ho messo tanto a parare il mio primo rigore in serie A ma ci sono riuscito con il calciatore più forte di tutti i tempi è un valore aggiunto. Era un po’ che Cristiano li tirava sempre dall’altra parte, mi sentivo che questa volta avrebbe cambiato””

16-12-2020