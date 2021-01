Atalanta, Gomez lontano anche da Ilicic e compagni

Nel giro di poco tempo, Papu Gomez e Ilicic hanno invertito la rotta, chi in negativo e chi in positivo. Se l’argentino da leader dell’Atalanta è diventato uomo mercato (vicina la chiusura col Siviglia), lo sloveno è tornato protagonista in campo dopo mesi difficili.

Anche l’amicizia tra i due sembrerebbe cambiata, finendo dalle stelle alle stalle. Le ultime tracce d’amore sui social risalgono addirittura di giugno. Il Papu, dalla sua “epurazione social”, per ora ha salvato solo Gosens, Miranchuk e Pasalic.

OMNISPORT | 24-01-2021 15:46