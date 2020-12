Atalanta, Gomez non convocato. Tra pochi giorni l'incontro risolutivo

Alejandro Gomez sta per lasciare l’Atalanta. Tra pochi giorni avverrà l’incontro risolutivo che scriverà la parola fine dell’esperienza del Papu nel club orobico. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la famiglia Percassi incontrerà Giuseppe Riso, rappresentate dell’argentino, per decidere come muoversi.

Il club bergamasco vuole soddisfare la richiesta del giocatore di andarsene ma esclude categoricamente un addio a parametro zero, come richiesto dallo stesso Gomez, che ha rotto definitivamente con Gasperini. L’allenatore nerazzurro non lo ha convocato neanche per la partita di mercoledì contro il Bologna.

OMNISPORT | 22-12-2020 17:03