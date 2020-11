Atalanta: Gosens ko, l'esito degli esami

L’Atalanta esce con qualche acciacco dalla storica partita di Anfield: tra i grandi protagonisti della vittoria sul campo del Liverpool c’è Robin Gosens, che resta però in dubbio per la sfida di campionato in programma sabato contro il Verona.

L’esterno tedesco è stato sottoposto oggi agli esami strumentali, che hanno escluso lesioni ma hanno evidenziato uno stress ai legamenti collaterali. Il giocatore resta dunque in dubbio per la gara di campionato.

Al posto di Gosens, Gasperini potrebbe rilanciare uno tra il colombiano Mojica, già entrato nella sfida di Champions League, e il giovane Ruggeri, prodotto del vivaio nerazzurro già schierato nel big match contro l’Inter.

OMNISPORT | 26-11-2020 22:17