I bergamaschi ospitano gli israeliani nell'andata dei playoff, primo impegno ufficiale per Sarri prima del debutto in campionato contro il Sassuolo

L’Atalanta apre la sua stagione europea e lo fa dagli spareggi. Prima squadra italiana a scendere in campo nelle coppe continentali quest’anno, la squadra di Sarri ospita questa sera alla New Balance Arena di Bergamo l’Hapoel Tel Aviv nell’andata del playoff di Conference League, con il ritorno in programma tra una settimana in Ungheria, dove la formazione israeliana giocherà per assenza di alternative in patria. In palio c’è l’accesso diretto alla fase campionato, ma non solo: la sfida arriva anche come primo vero banco di prova per il nuovo corso targato Sarri, tre giorni prima dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’andata degli spareggi di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv si gioca oggi, giovedì 20 agosto, alle ore 20:30 alla New Balance Arena di Bergamo. L’arbitro designato è lo spagnolo Javier Alberola Rojas. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW, entrambe a pagamento. In alternativa, per chi vuole seguirla gratuitamente, la gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 e in streaming sul sito tv8.it.

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Partita: Atalanta-Hapoel Tel Aviv

Atalanta-Hapoel Tel Aviv Giorno: giovedì 20 agosto

giovedì 20 agosto Orario: 20:30

20:30 Diretta tv: Sky, TV8

Sky, TV8 Diretta streaming: SkyGo, NOW, tv8.it

Come arrivano le squadre al match

Le strade che hanno portato Atalanta e Hapoel Tel Aviv a questa sfida sono profondamente diverse. I bergamaschi, arrivati settimi nell’ultima Serie A, devono affrontare un solo turno di spareggi prima di conoscere il proprio destino europeo, un vantaggio non da poco rispetto agli avversari di questa sera. L’Hapoel, infatti, ha già superato due turni di qualificazione, eliminando prima il Ludogorets e poi rischiando grosso contro il Katowice, dopo essere andato sotto nella gara d’andata in Polonia e aver rimontato solo nel ritorno in casa.

Per i bergamaschi, invece, quella di stasera è soprattutto la prima uscita ufficiale dell’era Sarri, arrivato in panchina dopo il lungo ciclo di Gasperini e la breve parentesi con Palladino nell’ultima stagione. Il precampionato ha dato segnali incoraggianti, con quattro vittorie su cinque amichevoli e un 4-3-3 che sembra aver già trovato una propria identità. La squadra si presenta ai playoff con alcune novità di mercato ancora da rodare, come Gaetano, al debutto assoluto con la maglia nerazzurra, ed Ederson, rimasto a Bergamo dopo che il trasferimento al Manchester United è sfumato in extremis.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri conferma il 4-3-3 provato per tutta l’estate, con il tridente offensivo formato da Zalewski, Scamacca e Raspadori. A centrocampo spazio al nuovo acquisto Gaetano, che debutta in maglia nerazzurra, in un reparto a tre completato da Samardzic ed Ederson. In difesa Kossounou e Scalvini formano la coppia centrale, con Bellanova e Bernasconi ai lati. Tra i pali c’è Carnesecchi.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Maurizio Sarri

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kroev; Turiel, Boateng, Alkoukin; Altman. Allenatore: Elyaniv Barda