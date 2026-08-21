Atalanta-Hapoel Tel Aviv, moviola: mancano rigore e rosso, cambiava tutto. Che guaio per Scalvini

La prova dell’arbitro Javier Alberola Rojas alla New Balance Arena per l’andata dei playoff di Conference analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Troppo permissivo l’arbitraggio di Rojas nella gara dei playoff di Conference League: pochi tre ammoniti ma sul giudizio del fischietto spagnolo pesa un possibile rigore ignorato con conseguente espulsione mancata. Vediamo cosa è successo.

Atalanta-Hapoel, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ graziato Falcao per un brutto fallo ai danni di Ederson. Al 24′ alza bandiera bianca Scalvini per un pestone alla caviglia sinistra subito a inizio partita. Il difensore lascia il campo con la caviglia gonfia e dovrebbe dare forfait alla prima di campionato. Primo giallo al 32′, è per Kraev, centrocampista dell’Hapoel, che entra duro e protesta. Al 48′ ammonito Raspadori, per una trattenuta evidente su Falcao.

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L’episodio chiave

Al 54’ viene ammonito anche Omri Altman per un intervento in ritardo su Bellanova. Al 59′ Scamacca in area cade in un contrasto con Kraev. Tutti si aspettano il rigore, ma l’arbitro, che era a un passo dall’episodio, lascia correre: per lui non c’è stato alcun fallo: Kraev, tra l’altro, era già ammonito e doveva essere espulso. Al 61’ cade in area anche Boateng che si infila bene tra i centrali ma anche stavolta l’arbitro lascia giocare. Dopo 3′ di recupero finisce 0-0 e la qualificazione si giocherà tra sette giorni nella gara di ritorno.

Chi è l’arbitro Rojas

Classe ’91 Javier Alberola Rojas, la scelta dell’Uefa per Atalanta-Hapoel, ha studiato psicologia presso l’Universidad Isabel I di Burgos conseguendo la laurea. Esordisce in Segunda División il 30 agosto 2015 dirigendo la gara Real Valladolid-Alcorcón (2-0).[2] Dopo due stagioni e 46 gare arbitrare nella categoria inferiore ottiene la promozione in Primera División dove esordisce il 26 agosto 2017 dirigendo la gara Levante-Deportivo La Coruña (2-2). Promosso internazionale nel 2024 esordisce nelle competizioni UEFA l’11 ottobre dirigendo l’incontro valido per le Qualificazioni Qualificazioni al Campionato europeo di calcio Under-21 2025 Irlanda-Norvegia. Il 19 dicembre 2024 esordisce nella fase a gironi di una competizione UEFA dirigendo l’incontro di Conference League Heidenheim-San Gallo

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández con García Verdura IV uomo, Soto Grado al Var e Figueroa Vázquez all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Kraev, Raspadori, Altman.