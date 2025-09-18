Atalanta, il caso Lookman è chiuso: la decisione finale sull’attaccante annunciata da Percassi

Prima della sconfitta di Parigi l’a.d. ha fatto chiarezza sulla situazione del nigeriano: il giocatore tornerà a disposizione di Juric appena recuperata la forma fisica

Il caso Lookman è ufficialmente chiuso: dopo il mancato trasferimento all’Inter, le polemiche sollevate dal giocatore e la decisione dell’Atalanta di metterlo fuori rosa, il nigeriano sarà presto a disposizione di Ivan Juric. Ad annunciarlo è stato l’a.d. del club bergamasco Luca Percassi.

Atalanta, Lookman sta per tornare

Quella di Parigi non è stata di certo una serata da ricordare per l’Atalanta, maltrattata e battuta per 4-0 dai campioni d’Europa del Psg nella gara di esordio della Champions League 2025/26. Prima del fischio d’inizio, però, l’a.d. del club bergamasco Luca Percassi ha dato una buona notizia ai tifosi nerazzurri: Ademola Lookman ha scontato la sua pena e presto tornerà a disposizione del tecnico Ivan Juric.

Lookman, la svolta di Percassi

“Indietro non si può tornare quindi pensiamo al futuro e al presente”, ha dichiarato Percassi tentando dunque di voltare pagina rispetto ai contrasti avuti in estate con Lookman riguardo alla mancata cessione all’Inter. Percassi, però, ha anche fatto un’allusione ai motivi che hanno spinto la Dea a mettere fuori rosa il nigeriano. “Tutti conosciamo il valore tecnico di Ademola – ha aggiunto il dirigente nerazzurro – ma sappiamo anche che per giocare nell’Atalanta i calciatori devono essere focalizzati al 100%”.

La ribellione di Ademola

E “focalizzato”, come ha detto Percassi, Lookman non lo è stato per lungo tempo. Dopo il tramonto della trattativa con l’Inter – l’Atalanta non ritenne adeguata l’offerta da 45 milioni di euro presentata da Beppe Marotta per l’attaccante – il nigeriano andò allo scontro col club prima cancellando ogni riferimento all’Atalanta dalle sue pagine social e poi lasciando Bergamo e sparendo di fatto dalla circolazione: nessuna notizia o comunicazione venne fornita alla dirigenza. Un atto di ribellione a cui, però, l’Atalanta ha risposto con la massima fermezza, evitando di riaprire la trattativa con l’Inter e mettendo fuori rosa Lookman.

Un caso chiuso

Ora, però, il clima è cambiato. Tenere Lookman lontano dal campo sarebbe un danno per entrambe le parti in causa: il giocatore rischia di non avere più mercato (e di non andare ai Mondiali, se la Nigeria dovesse qualificarsi) dopo un anno fermo, mentre l’Atalanta perderebbe uno dei suoi migliori giocatori in una stagione già difficile per la transizione dalla guida tecnica di Gian Piero Gasperini a quella di Juric. La Dea ha bisogno di Lookman, così come l’attaccante ha bisogno dei nerazzurri. Di qui la frase di Percassi che rappresenta una svolta per Lookman e prepara il terreno al ritorno in campo del giocatore: ”Quando sarà pronto, lo accoglieremo a braccia aperte”, ha dichiarato il dirigente. Il caso è ufficialmente chiuso.