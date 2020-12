Atalanta, il Papu Gomez sfoglia la margherita

Il futuro del Papu Gomez è deciso. Insanabile la frattura con il tecnico degli orobici Gasperini. L’argentino, non convocato per la sfida odierna con la Roma, è sul mercato. Ben cinque, secondo la Gazzetta dello sport, i club sulle sue tracce.

All’estero, attenzione al PSG. In Italia, interesse concreto da parte delle milanesi. Piacerebbe anche al Napoli di Gattuso e alla Roma prossima avversaria proprio dell’Atalanta. La Dea non lo darà via gratis.

OMNISPORT | 20-12-2020 09:38