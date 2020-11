Atalanta, Ilicic è tornato: il desiderio dello sloveno

“Ho un grande desiderio per il 2021: vorrei che tutto finisse il prima possibile. Ovviamente parlo di quello che sta succedendo con il Covid-19. Mi dispiace per tutte le persone che sono state colpite, soprattutto per quelle che hanno perso il lavoro. Mi dispiace tantissimo per tutti loro. So bene in che situazione si trovano. E vorrei davvero che finisse tutto il prima possibile”. Sono queste le parole di Josip Ilicic al portale sloveno ‘Ekipa’, dopo il ritorno in nazionale e il gol decisivo, su rigore, nella partita contro il Kosovo.

Il calciatore dell’Atalanta non si nasconde e parla del periodo buio della scorsa estate, dal quale è uscito grazie all’aiuto della sua famiglia e alla passione per il calcio: “Sapevo, in cuor mio, che sarei tornato. L’unico modo per uscire da tutto questo era amare il calcio, la famiglia e tutto ciò che mi circonda. La mia famiglia è stata il più grande sostegno. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto ma ora è alle spalle. Guardo avanti. Ogni cosa negativa ti rende più forte, migliore. Non ho ancora finito di fare cose belle nel calcio, il meglio deve ancora venire!”.

“Ora ho di nuovo iniziato a divertirmi – ha aggiunto Ilicic -. Mi rendo conto che non ho più chissà quanti anni di carriera davanti ma voglio dare tutto per ciò che ho amato per tutta la vita: la palla, il campo. Ho ripetuto tante volte questa frase: ‘Ragazzi, se solo sapeste quanto è bello giocare a calcio’. Ce l’ho sempre in testa e rimarrà sempre con me. Giocherò finché potrò stare in piedi”.

OMNISPORT | 17-11-2020 10:54