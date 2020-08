Atalanta, Ilicic è tornato in Italia

L’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic è tornato in Italia. Dopo un periodo passato con la famiglia in patria, il trequartista sloveno ha deciso di rientrare a Bergamo: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare ad allenarsi a Zingonia intorno a fine settembre, con l’obiettivo di rimettersi in forma per tornare in campo a novembre.

Sempre secondo la rosea, licic avrebbe voluto addirittura noleggiare un volo privato e andare a salutare la squadra a Lisbona se si fosse qualificata per la semifinale di Champions League.

OMNISPORT | 20-08-2020 09:02