Atalanta, Ilicic smentisce la lite: "Tante cose false"

L’Atalanta vola agli ottavi di Champions League per la seconda stagione consecutiva ma a tenere banco sono le voci su una presunta lite avvenuta durante l’intervallo della gara contro il Midtyilland, lite che avrebbe avuto tra i protagonisti Gasperini, il Papu Gomez e Josip Ilicic.

Dopo la smentita dell’argentino, ecco arrivare allora anche quella di Ilicic, che sempre via social ha spiegato come al momento dei fatti non si trovasse neppure dentro lo spogliatoio. “In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate. Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento e non in spogliatoio”.

In ogni caso Ilicic fa capire come qualsiasi cosa sia successa, tutto resterà dentro le mura di Zingonia. Anche questo d’altronde è uno dei segreti dell’Atalanta. “Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”.

OMNISPORT | 10-12-2020 18:44