Atalanta: impresa col Lipsia, Scamacca torna al gol ma l'Inter si gode Openda, il vice-Lookman

La Dea vince con una rimonta nel finale in Germania con i gol di Scamacca e di Bernasconi, a segno per i tedeschi l'attaccante che piace a Marotta

Con un quarto d’ora finale travolgente finisce in gloria la prima amichevole internazionale dell’Atalanta targata Juric. La Dea batte il Lipsia per 2-1 grazie ai gol prima dello scadere di Scamacca, al rientro dopo un anno di stop dovuto ai tanti infortuni, e di Bernasconi. Per i tedeschi a segno Openda (tra i migliori in assoluto), il piano-B dell’Inter se dovesse saltare definitivamente Lookman, non convocato per la partita.

Inter, visto che Openda?

Il migliore in campo è stato appunto Openda. Il 25enne attaccante del Lipsia si è messo in mostra da subito. All’11’ c’è voluta una prodezza di Carnesecchi su una sua conclusione per evitare la ree ma sugli sviluppi dell’angolo dalla sinistra – battuto alla perfezione da Baumgartner – Openda, completamente dimenticato dalla difesa nerazzurra, calcia al volo indisturbato piazzando il pallone nell’angolino basso. Poteva arrivare anche il raddoppio al 21′ Raum avanza sulla fascia sinistra e crossa sul secondo palo, Carnesecchi esce a vuoto e Openda manca l’appuntamento con la doppietta arrivando tardi sul pallone.

L’Inter lo ha messo nel mirino da tempo ed è la prima alternativa a Lookman. Il belga costa parecchio, l’ingaggio, però, è decisamente diverso dal nigeriano visto che percepisce 5 milioni più bonus. Nella scorsa stagione ha segnato 13 gol in 45 partite ma il dato interessante sono gli 11 assist che quindi ne fanno un’alternativa credibile a Thuram ma potrebbe benissimo giocare anche assieme al francese e a Lautaro.

Atalanta trasformata nella ripresa

Tornando all’Atalanta Juric ha impiegato Pašalić nel ruolo di falso nueve, supportato dai trequartisti De Ketelaere e Kamaldeen Sulemana, che è stato il migliore dei suoi. Dopo un’ora di sofferenza la Dea si è svegliata nell’ultimo quarto d’ora, con la squadra completamente rivoluzionata dai cambi. Sfiorato il pari prima con Maldini e poi con Bernasconi prima dell’1-1 negli ultimi 5 minuti.

Il ritorno al gol di Scamacca

All’85’ Scamacca tocca in avanti, tacco al limite dell’area di Ahanor per Samardzic, appoggio per Maldini che smarca nuovamente Scamacca che punta la porta da fuori e calcia col mancino a fir di palo. All’89’ su angolo di Samardzic spazzano via di testa i tedeschi ma arriva la botta al volo di Bernasconi che lascia sorpreso Gulacsi e regala il successo alla Dea.