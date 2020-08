Atalanta, in arrivo un rinforzo per la fascia destra

L’Atalanta è pronta a rinforzare la propria fascia destra con l’arrivo di Mergim Vojvoda, esterno dello Standard Liegi e pilastro della Nazionale del Kosovo. A confermare come l’approdo all’Atalanta sia da considerarsi ad un passo, è stato lo stesso giocatore a ‘Gazeta Olle’.

“I dirigenti del club sono venuti due o tre volte in Belgio per me – ha detto -. Ho già raggiunto un accordo con loro ed è prevedibile che adesso siano le due società a trovare un’intesa”.

Vojvoda ha anche svelato quando potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca: “Lunedì si saprà tutto. E’ quello il giorno nel quale ci sarà la riunione finale tra i due club”.

Classe 1995, nel corso della sua carriera Vojvoda ha vestito le maglie di Sint-Truiden, Carl Zeiss Jena, Mouscron e Standard Liegi. Può agire sia da terzino che come esterno di centrocampo, in una linea a quattro o a cinque.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 16-08-2020 12:15