Atalanta in Champions a San Siro, il Milan ha deciso

Il Milan non parteciperà alla prossima Champions League e neppure all’Europa League, essendo stato escluso dalla competizione per gli accordi sopraggiunti con l’Uefa, nonostante la squadra allora allenata da Rino Gattuso si fosse conquistata il diritto a parteciparvi.

Eppure la città di Milano avrà due squadre che giocheranno a San Siro le partite interne della prossima Champions League. All’Inter si aggiungerà infatti l’Atalanta dopo che la richiesta del club bergamasco di trasferirsi al “Meazza” per le notti europee è stata accolta anche dal Milan.

Dopo gli ok del Comune di Milano e dell’Inter, mancava solo il via libera della società rossonera per far cadere gli ultimi dubbi. Via libera arrivato nel pomeriggio di giovedì: “Confermiamo di accogliere la richiesta dell’Atalanta di poter disputare gli incontri casalinghi della prossima Uefa Champions League allo stadio di San Siro" ha spiegato il Milan con una nota all’Ansa.

"La nostra decisione – spiega ancora il comunicato – è maturata nel rispetto del parere positivo del sindaco della Città di Milano Giuseppe Sala e dopo aver recepito il forte desiderio in tal senso della proprietà del Club bergamasco. Crediamo che questa opportunità sia di beneficio non solo per l’Atalanta, ma per tutto il calcio italiano, poiché ispirata da importanti valori come il senso di ospitalità, il rispetto ed il 'fair play'".

La richiesta è dovuta al fatto che lo stadio di Bergamo, dopo i lavori, avrebbe consentito di giocare in Champions con una capienza di appena 16.000 spettatori.

Il presidente del Milan Scaroni aveva anticipato le proprie perplessità, parlando della necessità di tener conto del parere dei tifosi, che si erano subito espressi in termini contrari.

Non solo, negli stessi minuti in cui il Milan ha dato il via libera, i rappresentanti della Curva Sud hanno detto la loro in modo molto deciso, così come poche ore prima avevano fatto i tifosi dell’Inter della Curva Nord: “Lo sa Percassi cos’è San Siro? – si legge nel comunicato – No che non lo sa, perché altrimenti non si sarebbe permesso di mettere in imbarazzo il Milan con questa richiesta, salutata con entusiasmo da tutti quegli ipocriti e perbenisti che girano e vivono intorno al calcio, ma che offende NOI sostenitori rossoneri costretti anche a sopportare l’affronto di vedere giocare nel nostro stadio la squadra che è in Coppa dei Campioni a spese nostre. Cosa direbbe il presidente Percassi se un domani il Brescia chiedesse lo stadio dell’Atalanta per giocare in Coppa? Direbbe no o dovrebbe sottostare al precedente creato proprio da lui medesimo? Cosa direbbero i suoi tifosi? Perché non si immedesima nei suoi tifosi essendo il “primo tifoso dell’Atalanta”? Perché quello che potremmo subire noi e gli interisti, un giorno potrebbe capitare agli atalantini, ai napoletani, ai romanisti, a qualunque tifoso che venga portato via dal suo stadio come se non fosse a casa sua. È questo ciò ci aspetta quando conterà solo il tornaconto economico?”.



