Atalanta in isolamento dopo il focolaio a Valencia

La notizia della positività di cinque tesserati del Valencia tra giocatori e staff non ha creato particolari allarmismi all'Atalanta. Come fa sapere il club bergamasco, subito dopo il rientro dalla trasferta spagnola di martedì scorso ai tesserati è stato imposto un periodo di 7/10 giorni almeno di isolamento totale, con l'obbligo di non assentarsi da casa, neppure per fare la spesa. Lo riporta Sportmediaset.

La situazione è monitorata giorno per giorno dallo staff sanitario e non si è per ora provveduto a effettuare alcun tampone. Solo qualora si presentassero sintomi evidenti verranno svolti gli accertamenti del caso. La ripresa degli allenamenti è al momento prevista per mercoledì, ma potrebbe essere posticipata.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 16:07