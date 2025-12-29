Atalanta-Inter, moviola: tre gol annullati, quante polemiche, che coraggio l’arbitro

La prova dell’arbitro romano La Penna nel posticipo serale della diciottesima giornata di A analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Cesari

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Atalanta-Inter– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 7 volte in A in stagione, l’ultima in Napoli-Juve. Vediamo come se l’è cavata a Bergamo.

I precedenti di La Penna con Atalanta e Inter

Nei dieci precedenti con Federico La Penna, l’Inter non aveva mai perso nei novanta minuti (solo una sconfitta ai supplementari, contro il Bologna 1-2 in Coppa Italia 23/24). Nel complesso, 8 vittorie, 1 pareggio e un ko. Per il fischietto romano è stata la quindicesima designazione con l’Atalanta, con un bilancio per la Dea di 10 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti-Perrotti con Rapuano IV uomo, Abisso al Var e Manganiello all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Kolasinac, Bastoni, Sulemana.

Atalanta-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 19′, è per Kolasinac che stende Barella. Al 36′ la sblocca l’Inter, Lautaro serve Thuram che non sbaglia ma il Var richiama l’arbitro all’on field review e si nota la posizione di fuorigioco del Toro punibile sul tocco di Zielinski, Al 55′ segna De Ketelaere ma anche questa rete viene annullata appena dopo dall’arbitro per fuorigioco di Zalewski.

Terza rete annullata al 62′: Scamacca scarta Sommer e mette in rete, ma arriva pronto il fischio dell’arbitro: tutto fermo per fuorigioco del bomber della Dea. Al 77′ ammonito Bastoni per fallo su De Ketelaere. All’80’ giallo per Sulemana che travolge Bisseck entrando in ritardo. Dopo il recupero Atalanta-Inter finisce 0-1.

La sentenza di Cesari

Sui casi dubbi della gara dice la sua il talent di Mediaset, Graziano Cesari, che spiega: “Promosso La Penna, promossi i suoi assistenti e promosso Abisso al Var. Tre gol annullati, tutti giustamente. Vediamo il primo gol annullato a Thuram, c’è Lautaro che parte da una posizione di fuorigioco. C’è poi il gol di De Ketelaere ma si vede che Zalewski e al di là di tutti i difensori, il terzo l’avrei annullato anche io perchè Scamacca è in posizione di fuorigioco chilometrica”.