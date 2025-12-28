Inter, Thuram svogliato: il confronto con Esposito è impietoso. Ora il francese è un caso, bocciatura totale dei tifosi

Mentre Pio Esposito si dimostra decisivo da subentrato, Marcus Thuram (richiamato da Chivu in panchina nel match contro l'Atalanta) continua ad essere deludete e svogliato. I tifosi lo scaricano

In Atalanta-Inter il momento clou del match è stato il gol al 65′ di Lautaro Martinez: sino a qui siamo nel territorio della banalità, visto che la partita è stata decisa da quella rete. Ma il suddetto clou non è tanto il risultato dello 0-1, ma come si è arrivati a quella svolta: è il 64′ quando Chivu decide di richiamare in panchina Marcus Thuram per lanciare Francesco Pio Esposito. E quest’ultimo, non appena tocca palla, mette in condizione l’attaccante argentino di segnare.

Atalanta-Inter, Thuram segna (gol annullato) ma non convince

Il giovane prospetto di Castellamare di Stabia avrebbe potuto pure segnare da solo vista la posizione. Ma, con una certa mentalità di squadra, dopo aver approfittato del passo falso di Djimsiti tale da consegnarli palla, ha capito che sarebbe stato più profittevole servire l’assist al compagno di squadra bomber.

Chivu ha ribaltato un match dai ritmi molto alti con i cambi, togliendo dal campo un Marcus Thuram che pure aveva fatto gol nel primo tempo, annullato per un fuorigioco di Lautaro che aveva consegnato la sfera al francese (la posizione dell’argentino in offside era sfuggita pure ai giocatori orobici, solo il Var l’ha svelata).

Ma è ormai una tendenza in fieri il fatto che Thuram da tempo non stia dando quel contributo fondamentale nel percorso competitivo della squadra. Insomma, ultimamente sta scantonando, non poco. Non è soltanto questione di numeri, di statistiche, di rendimento quantitativo, ma anche qualitativo, dell’impegno in campo e del contributo all’Inter.

Dopo l’infortunio Thuram si è smarrito

Dopo aver iniziato alla grande la stagione 2025/2026 (tra le altre cose, anche una doppietta contro il Torino e un’altra contro l’Ajax nel primo match di Champions League), poi la situazione ha preso una piega diversa. A segnare un prima e un dopo è l’infortunio patito in Inter-Slavia Praga, un guaio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo per tutto il mese di ottobre e lungo cinque partite di campionato.

Nel frattempo Pio Esposito e Bonny hanno sopperito al meglio sulla linea offensiva, ma quando Thuram è tornato disponibile per riformare l’accoppiata d’attacco con Lautaro il suo rendimento non è stato più lo stesso. Al di là di un’altra doppietta, nella travolgente vittoria in Coppa Italia contro il Venezia che ha consegnato all’Inter i quarti, il francese è sembrato una versione depotenziata dell’implacabile bombardiere d’area che era stato. Di più, è apparso a tratti anche svogliato, come stasera al Gewiss Stadium.

Nel mentre Pio Esposito imparava e dimostrava di poter essere decisivo da subentrato: quanto fatto contro l’Atalanta è un sunto della capacità del giovane attaccante di capitalizzare i palloni che riceve, e di avere inoltre una mentalità umile e operaia che lo rende concreto, lucido, concentrato e dedito alla causa. A differenza dell’attuale Thuram.

I tifosi scaricano Thuram: “Una vergogna, stia in panchina”

E in tutto ciò i tifosi, sentendo la vox populi sui social, sono certi: per il francese è tempo di farsi da parte. Un sostenitore interista scrive infatti su X riguardo il match di stasera: “Stessa fotocopia della partita di Pisa, entra Pio ed esce Thuram che cammina e giochicchia per tutto il tempo e casualmente andiamo subito in gol, se deve giocare così d’ora in avanti può tranquillamente accomodarsi in panchina per far spazio ad uno tra Pio e Bonny“.

Un altro sferza: “Thuram sembra che ci faccia una piacere a giocare, anche basta”. Ancora, un tifoso parla di un Thuram “molle e [che] letteralmente passeggia per il campo. Poi una volta ogni tanto può anche tenerla mezzo secondo in più quella palla facendo salire la squadra invece di giocarla sempre di prima”.

Ancor più duro questo altro supporter nerazzurro: “Thuram è una vergogna assoluta in primis come atteggiamento“. Gli fa eco un altro commentatore: “Thuram è una roba oscena”. E infine, un tifoso scrive: “Thuram praticamente non è mai rientrato dall’infortunio. Lento, fuori fuoco, a tratti dannoso e avulso dal gioco. Oggi si è visto solo nel gol annullato”.