Atalanta-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta e Inter si sfidano alla New Balance Arena di Bergamo domenica 28 dicembre 2025 alle 20:45 per la 17a giornata di Serie A. È un test probante per la capolista: Inter 1ª con 33 punti in 15 gare (11 vittorie e 4 sconfitte; 34 gol fatti, 14 subiti) contro un’Atalanta 9ª con 22 punti in 16 partite (5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte; 20 gol segnati, 18 incassati). Un big match di fine anno tra una macchina da gol e una Dea che in casa sa alzare il ritmo.
- Probabili formazioni di Atalanta-Inter
- Gli indisponibili di Atalanta-Inter
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Atalanta-Inter
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Atalanta e Inter
Probabili formazioni di Atalanta-Inter
La Atalanta dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: con gli stop di Djimsiti, Bellanova e il lungo forfait di Bakker, de Roon potrebbe arretrare nei tre dietro con Hien e Kolasinac. Corsie a Zappacosta e Bernasconi, in mezzo la cerniera Pasalic–Ederson. In rifinitura, fiducia a De Ketelaere e Maldini a supporto di Scamacca, in crescita nell’ultimo periodo. La Inter si va verso il consueto 3-5-2: dietro Bisseck, Akanji, Bastoni; sulle fasce l’opzione Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, con Dumfries fuori e Darmian non al meglio. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan mezzali; davanti coppia Thuram–Martinez, con alternative dalla panchina. Possibile ballottaggio in mezzo e nei quinti fino alla vigilia.
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.
Gli indisponibili di Atalanta-Inter
Qualche grattacapo per la Atalanta: emergenza dietro con Djimsiti e Bellanova ai box e il lungo stop di Bakker. Anche la Inter non è al completo: ai margini Darmian, Dumfries e Bonny, mentre le condizioni di Acerbi restano da valutare fino all’ultimo. Le scelte sugli esterni e in difesa potrebbero così orientare l’inerzia della gara.
- Atalanta: Djimsiti (infortunio al bicipite femorale), Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (lesione del legamento crociato anteriore).
- Inter: Darmian (infortunio al polpaccio), Acerbi (problema al bicipite femorale), Dumfries (infortunio alla caviglia), Bonny (infortunio al ginocchio).
Le ultime partite giocate
La Atalanta alterna colpi pesanti e passaggi a vuoto, ma in casa resta insidiosa. La Inter viaggia forte: impatto difensivo solido e attacco prolifico, con pochi pareggi e tanta concretezza.
|Atalanta
|ko
|ok
|ko
|ok
|ok
|Inter
|ok
|ko
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Atalanta ha raccolto 9 punti; la Inter ne ha messi insieme 12.
- Atalanta
- Napoli-Atalanta 3-1
- Atalanta-Fiorentina 2-0
- Verona-Atalanta 3-1
- Atalanta-Cagliari 2-1
- Genoa-Atalanta 0-1
- Inter
- Inter-Lazio 2-0
- Inter-Milan 0-1
- Pisa-Inter 0-2
- Inter-Como 4-0
- Genoa-Inter 1-2
L’arbitro di Atalanta-Inter
Dirige La Penna, assistenti Berti e Perrotti, IV Rapuano. Al VAR Abisso, AVAR Manganiello. In questa Serie A 2025/26 Federico La Penna ha arbitrato 6 gare: 167 falli fischiati, 32 fuorigioco, 2 rigori concessi; 19 gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti (3,8 cartellini a partita; 7,2 falli per cartellino).
Informazioni interessanti sul match
Il duello tra Atalanta e Inter mette di fronte due scuole calcistiche che amano la manovra: le squadre con più attacchi costruiti da 10+ passaggi del torneo. La capolista arriva con una striscia positiva lunghissima contro la Dea e con l’abitudine a chiudere l’anno col sorriso; i bergamaschi però, da quando Palladino è subentrato, hanno ritrovato brillantezza interna e un Scamacca ispirato. Dall’altra parte Martinez è il solito terminale letale, mentre la continuità di Calhanoglu e le catene laterali con Dimarco danno ampiezza e qualità. La storia recente al Gewiss (oggi New Balance Arena) racconta gare spesso a punteggio pieno per i nerazzurri di Milano, ma la Dea accorcia le distanze quando alza la pressione e riparte in transizione. Attenzione anche ai piazzati: la precisione di Dimarco e la fisicità atalantina possono cambiare l’inerzia. Match dal forte peso specifico, tra ambizioni da vetta e rilanci europei.
- L’Inter è imbattuta da 13 gare di Serie A contro l’Atalanta e ha vinto le ultime sei: una striscia che non si vedeva dai tempi d’oro anni ’60.
- L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 27 sfide interne di A contro l’Inter; in quattro delle ultime otto non ha segnato.
- L’Inter ha realizzato almeno due gol in ognuna delle ultime sei gare di campionato contro la Atalanta.
- Con Palladino in panchina, la Atalanta ha vinto le due gare casalinghe più recenti: nel club solo Quario nel 1963 riuscì a partire con tre su tre.
- Fine anno favorevole all’Inter: sei successi nelle ultime sette “ultime dell’anno”; la Atalanta ne ha vinta una sola nelle ultime cinque.
- Inter unica, con la Roma, senza pareggi in questo campionato (11V, 4P): tendenza a partite “decise”.
- È la sfida tra regine del possesso manovrato: 63 sequenze da 10+ passaggi concluse in attacco per l’Inter, 55 per l’Atalanta.
- Scamacca è tra i più caldi dalla 12a giornata: quattro reti, come Martinez; contro l’Inter ha segnato in ognuna delle ultime due sfide di A.
- Martinez ha preso parte a 9 gol in 12 gare di A contro la Atalanta (7G+2A) ed è in serie realizzativa aperta da tre partite.
Le statistiche stagionali di Atalanta e Inter
L’Inter primeggia per gol fatti (34 a 20) e clean sheet (7 a 4) e mantiene un possesso medio più alto (59% a 57.3%). L’Atalanta palleggia con qualità (86.19% di precisione passaggi) e produce tanto in volume (173 tiri); i nerazzurri di Milano sono più incisivi (conversione 17.8%) e precisi al tiro (43.98%).
A livello individuale: per la Atalanta il miglior marcatore è Scamacca (5), mentre gli assistman principali sono Zappacosta e Pasalic (2). Il più sanzionato risulta tra i più utilizzati Akanji/Sucic in casa Inter (3 gialli), e de Roon è l’unico espulso della Dea. Tra i portieri: Carnesecchi vanta 4 clean sheet, Sommer guida con 6 (più 1 per Josep Martínez).
|Atalanta
|Inter
|Partite giocate
|16
|15
|Vittorie
|5
|11
|Pareggi
|7
|0
|Sconfitte
|4
|4
|Gol fatti
|20
|34
|Gol subiti
|18
|14
|Possesso palla (%)
|57.3
|59.0
|Precisione passaggi (%)
|86.19
|86.86
|Tiri totali
|173
|191
|Tiri nello specchio
|74
|84
|Clean sheet
|4
|7
|Cartellini gialli
|22
|23
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Atalanta-Inter?
-
Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Atalanta-Inter?
-
Alla New Balance Arena di Bergamo.
- Chi è l’arbitro di Atalanta-Inter?
-
Federico La Penna. Assistenti: Berti–Perrotti; IV: Rapuano; VAR: Abisso; AVAR: Manganiello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.