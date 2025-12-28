Atalanta-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Atalanta-Inter di Serie A 2025-26, 17a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta e Inter si sfidano alla New Balance Arena di Bergamo domenica 28 dicembre 2025 alle 20:45 per la 17a giornata di Serie A. È un test probante per la capolista: Inter 1ª con 33 punti in 15 gare (11 vittorie e 4 sconfitte; 34 gol fatti, 14 subiti) contro un’Atalanta 9ª con 22 punti in 16 partite (5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte; 20 gol segnati, 18 incassati). Un big match di fine anno tra una macchina da gol e una Dea che in casa sa alzare il ritmo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Atalanta-Inter

La Atalanta dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: con gli stop di Djimsiti, Bellanova e il lungo forfait di Bakker, de Roon potrebbe arretrare nei tre dietro con Hien e Kolasinac. Corsie a Zappacosta e Bernasconi, in mezzo la cerniera Pasalic–Ederson. In rifinitura, fiducia a De Ketelaere e Maldini a supporto di Scamacca, in crescita nell’ultimo periodo. La Inter si va verso il consueto 3-5-2: dietro Bisseck, Akanji, Bastoni; sulle fasce l’opzione Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra, con Dumfries fuori e Darmian non al meglio. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan mezzali; davanti coppia Thuram–Martinez, con alternative dalla panchina. Possibile ballottaggio in mezzo e nei quinti fino alla vigilia.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca.

V:Sport

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

V:Sport

Gli indisponibili di Atalanta-Inter

Qualche grattacapo per la Atalanta: emergenza dietro con Djimsiti e Bellanova ai box e il lungo stop di Bakker. Anche la Inter non è al completo: ai margini Darmian, Dumfries e Bonny, mentre le condizioni di Acerbi restano da valutare fino all’ultimo. Le scelte sugli esterni e in difesa potrebbero così orientare l’inerzia della gara.

Atalanta : Djimsiti (infortunio al bicipite femorale), Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (lesione del legamento crociato anteriore).

: Djimsiti (infortunio al bicipite femorale), Bellanova (infortunio al bicipite femorale), Bakker (lesione del legamento crociato anteriore). Inter: Darmian (infortunio al polpaccio), Acerbi (problema al bicipite femorale), Dumfries (infortunio alla caviglia), Bonny (infortunio al ginocchio).

Le ultime partite giocate

La Atalanta alterna colpi pesanti e passaggi a vuoto, ma in casa resta insidiosa. La Inter viaggia forte: impatto difensivo solido e attacco prolifico, con pochi pareggi e tanta concretezza.

Atalanta ko ok ko ok ok Inter ok ko ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Atalanta ha raccolto 9 punti; la Inter ne ha messi insieme 12.

Atalanta

Napoli-Atalanta 3-1

Atalanta-Fiorentina 2-0

Verona-Atalanta 3-1

Atalanta-Cagliari 2-1

Genoa-Atalanta 0-1

Inter

Inter-Lazio 2-0

Inter-Milan 0-1

Pisa-Inter 0-2

Inter-Como 4-0

Genoa-Inter 1-2

L’arbitro di Atalanta-Inter

Dirige La Penna, assistenti Berti e Perrotti, IV Rapuano. Al VAR Abisso, AVAR Manganiello. In questa Serie A 2025/26 Federico La Penna ha arbitrato 6 gare: 167 falli fischiati, 32 fuorigioco, 2 rigori concessi; 19 gialli, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti (3,8 cartellini a partita; 7,2 falli per cartellino).

Informazioni interessanti sul match

Il duello tra Atalanta e Inter mette di fronte due scuole calcistiche che amano la manovra: le squadre con più attacchi costruiti da 10+ passaggi del torneo. La capolista arriva con una striscia positiva lunghissima contro la Dea e con l’abitudine a chiudere l’anno col sorriso; i bergamaschi però, da quando Palladino è subentrato, hanno ritrovato brillantezza interna e un Scamacca ispirato. Dall’altra parte Martinez è il solito terminale letale, mentre la continuità di Calhanoglu e le catene laterali con Dimarco danno ampiezza e qualità. La storia recente al Gewiss (oggi New Balance Arena) racconta gare spesso a punteggio pieno per i nerazzurri di Milano, ma la Dea accorcia le distanze quando alza la pressione e riparte in transizione. Attenzione anche ai piazzati: la precisione di Dimarco e la fisicità atalantina possono cambiare l’inerzia. Match dal forte peso specifico, tra ambizioni da vetta e rilanci europei.

L’ Inter è imbattuta da 13 gare di Serie A contro l’ Atalanta e ha vinto le ultime sei: una striscia che non si vedeva dai tempi d’oro anni ’60.

è imbattuta da 13 gare di Serie A contro l’ e ha vinto le ultime sei: una striscia che non si vedeva dai tempi d’oro anni ’60. L’ Atalanta ha tenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 27 sfide interne di A contro l’ Inter ; in quattro delle ultime otto non ha segnato.

ha tenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 27 sfide interne di A contro l’ ; in quattro delle ultime otto non ha segnato. L’ Inter ha realizzato almeno due gol in ognuna delle ultime sei gare di campionato contro la Atalanta .

ha realizzato almeno due gol in ognuna delle ultime sei gare di campionato contro la . Con Palladino in panchina, la Atalanta ha vinto le due gare casalinghe più recenti: nel club solo Quario nel 1963 riuscì a partire con tre su tre.

ha vinto le due gare casalinghe più recenti: nel club solo Quario nel 1963 riuscì a partire con tre su tre. Fine anno favorevole all’ Inter : sei successi nelle ultime sette “ultime dell’anno”; la Atalanta ne ha vinta una sola nelle ultime cinque.

: sei successi nelle ultime sette “ultime dell’anno”; la ne ha vinta una sola nelle ultime cinque. Inter unica, con la Roma, senza pareggi in questo campionato (11V, 4P): tendenza a partite “decise”.

unica, con la Roma, senza pareggi in questo campionato (11V, 4P): tendenza a partite “decise”. È la sfida tra regine del possesso manovrato: 63 sequenze da 10+ passaggi concluse in attacco per l’ Inter , 55 per l’ Atalanta .

, 55 per l’ . Scamacca è tra i più caldi dalla 12a giornata: quattro reti, come Martinez ; contro l’ Inter ha segnato in ognuna delle ultime due sfide di A.

è tra i più caldi dalla 12a giornata: quattro reti, come ; contro l’ ha segnato in ognuna delle ultime due sfide di A. Martinez ha preso parte a 9 gol in 12 gare di A contro la Atalanta (7G+2A) ed è in serie realizzativa aperta da tre partite.

Le statistiche stagionali di Atalanta e Inter

L’Inter primeggia per gol fatti (34 a 20) e clean sheet (7 a 4) e mantiene un possesso medio più alto (59% a 57.3%). L’Atalanta palleggia con qualità (86.19% di precisione passaggi) e produce tanto in volume (173 tiri); i nerazzurri di Milano sono più incisivi (conversione 17.8%) e precisi al tiro (43.98%).

A livello individuale: per la Atalanta il miglior marcatore è Scamacca (5), mentre gli assistman principali sono Zappacosta e Pasalic (2). Il più sanzionato risulta tra i più utilizzati Akanji/Sucic in casa Inter (3 gialli), e de Roon è l’unico espulso della Dea. Tra i portieri: Carnesecchi vanta 4 clean sheet, Sommer guida con 6 (più 1 per Josep Martínez).

Atalanta Inter Partite giocate 16 15 Vittorie 5 11 Pareggi 7 0 Sconfitte 4 4 Gol fatti 20 34 Gol subiti 18 14 Possesso palla (%) 57.3 59.0 Precisione passaggi (%) 86.19 86.86 Tiri totali 173 191 Tiri nello specchio 74 84 Clean sheet 4 7 Cartellini gialli 22 23

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Atalanta-Inter? Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Atalanta-Inter? Alla New Balance Arena di Bergamo. Chi è l’arbitro di Atalanta-Inter? Federico La Penna. Assistenti: Berti–Perrotti; IV: Rapuano; VAR: Abisso; AVAR: Manganiello.