Atalanta-Inter “da ufficio inchieste”, la rabbia dei tifosi sui social. Djmisiti si scusa ma c’è un dato che fa riflettere

Il successo della squadra di Chivu a Bergamo propiziato dall’errore del difensore bergamasca fa scoppiare la polemica sui social. I tifosi di Juventus, Milan e Napoli vanno all’attacco

Altro che a Natale siamo tutti più buoni. La vittoria dell’Inter sul campo dell’Atalanta arrivata in modo un po’ rocambolesco alimenta una polemica social e la rabbia dei tifosi delle avversarie della capolista con i fan di Milan, Juventus e Napoli che vanno all’attacco.

Atalanta-Inter da ufficio inchieste: l’accusa sui social

Una partita che ha fatto discutere. Erano in tante a guardare con attenzione la trasferta dell’Inter sul campo dell’Atalanta. In un fine settimana che aveva già registrato la vittoria della Juve, quella del Milan e quella del Napoli, la sfida di Bergamo poteva rappresentare un’occasione ghiotta per le avversarie e invece Lautaro Martinez ha regalato tre punti pesanti a Chivu e ai suoi tifosi. Ma l’errore di Djmisiti che ha spalancato la porta all’argentino e alcuni occasioni mancate della squadra di Palladino hanno fatto scoppiare sui social l’accusa di “partita da ufficio inchieste”.

Le scuse di Djimsiti

A distanza di qualche ora la delusione non è ancora smaltita con il difensore albanese Djimsiti che decide di scusarsi pubblicamente sui social dopo l’errore commesso contro l’Inter e che ha portato alla sconfitta la sua Atalanta: “Mi dispiace per i compagni e per i tifosi di aver commesso quell’errore che ha cambiato la gara – ha scritto sui social – Forza Atalanta sempre”. Nell’immediato dopopartita era stato lo stesso Palladino che aveva provato a rincuorarlo: “Mi sono sentito di abbracciarlo – ha detto il tecnico – perché di solito questi errori non li fa e non me la posso prendere con lui”.

Le accuse a Djimsiti e Samardzic

Nonostante le scuse continuano le accuse nei confronti di Djimsiti, autore di un errore clamoroso e che porta al gol dell’Inter in un match che fino a quel momento era stato molto equilibrato: “Un retropassaggio di quel tipo non si vede neanche nelle partite amatoriali così come il gol sbagliato da Samardzic. Chinè dovrebbe indagare ma non lo farà mai”. E ancora: “Djimsiti si è venduto palesemente la partita perché non è un errore spiegabile neanche in Eccellenza”. Ma a finire nel mirino della critica è anche Samardzic che all’89’ ha l’occasione da pochi passi per segnare la rete del pari ma manca clamorosamente la sua chance: “Prima l’assist di Djimsiti, poi questo roba di Samardzic. Stiamo vedendo qualcosa di poco chiaro”.

A sollevare ancora di più l’indignazione dei social ci pensa anche un dato. Nelle ultime 15 partite tra Atalanta e Inter, i nerazzurri di Milano vantano un bottino di 10 vittorie e solo 5 sconfitte: “Non c’è assolutamente nulla di strano in questa striscia di otto vittorie consecutive nonostante in questi anni l’Atalanta sia stata una delle squadre più forti della serie A. Partite da ufficio inchieste”.