Atalanta, Juric da incubo: terzo esonero in un anno. Palladino in pole, Mancini e Thiago Motta sullo sfondo

La disastrosa batosta interna col Sassuolo cancella l'impresa col Marsiglia in Champions e costa caro al tecnico di Spalato: nuovo flop dopo Roma e Southampton

La debacle interna col Sassuolo costa caro a Ivan Juric. Sono ore caldissime a Bergamo nonostante la colonnina di mercurio dica altra: il tecnico croato è sul punto di essere sollevato dall’incarico. Per l’ex Torino sarebbe il terzo esonero in un anno. Già, il 10 novembre 2024 fu silurato dalla Roma dopo il ko col Bologna. Il 10 novembre 2025 può segnare la fine della sua breve avventura all’Atalanta. Nel mezzo anche l’addio al Southampton, che ha condotto alla retrocessione in Championship.

Atalanta, il Sassuolo cancella Marsiglia: Juric via

L’impresa del Velodrome in Champions League, caratterizzata dalla lite con Lookman – è stata spazzata via dalla disastrosa sconfitta in casa contro il neopromosso Sassuolo. Tre schiaffi che hanno spinto la proprietà ad aprire gli occhi e ragionare sul futuro dell’allievo di Gasperini, incapace di bissare i risultati del maestro.

Sì, perché mentre il tecnico di Grugliasco si gode la vetta della classifica, l’Atalanta è sprofondata al 13esimo posto con 13 punti in 11 giornate, frutto di due vittorie, sette pareggi e due sconfitte. A convincere i Percassi è soprattutto il momentaccio della Dea in campionato, il cui ultimo successo risale al 21 settembre contro il Torino. Da quel momento, cinque segni X e due ko.

L’anno nero del tecnico croato

Esattamente un anno fa Juric fu licenziato dalla Roma, dov’era stato ingaggiato al posto di Daniele De Rossi. Dodici le partite in totale al timone dei giallorossi, prima di essere mandato via per lasciar spazio a Claudio Ranieri.

Il bilancio fu di quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. A dicembre l’esperienza in Premier League alla guida del Southampton, che si rivelò completamente catastrofica. Solo quattro i punti racimolati in 14 uscite e due primati negativi che hanno spinto il club a separarsi dall’allenatore a poche giornate dalla fine del campionato. Mai prima dei Saints una squadra era retrocessa matematicamente addirittura con sette turni d’anticipo ed è anche stato l’allenatore con la peggiore media punti della storia della massimo torneo inglese. Nonostante tutto, a giugno si è legato per due anni all’Atalanta. Che ha puntato su Juric con la speranza di dare continuità al lavoro di Gasperini.

Palladino in pole, Mancini e Thiago Motta sullo sfondo

Radio mercato dà Raffaele Palladino molto vicino all’Atalanta. Il tecnico campano, per cui si era ipotizzato anche un clamoroso ritorno a Firenze dopo le sorprendenti dimissioni estive, è pronto a tornare in pista.

Come riferisce il Corriere di Bergamo, domani mattina (lunedì 10 novembre) sarà comunicato l’esonero di Juric, dopodiché verrà annunciato il nuovo allenatore. L’ex Monza ha superato la concorrenza di Roberto Mancini e Thiago Motta, che restano comunque alla finestra se dovessero sorgere complicazioni dell’ultim’ora.