Atalanta, Juric fa chiarezza sul giallo Lookman poi manda una bordata alla Roma

Dallo spettro di un nuovo fallimento ad una prestazione convincente che fa ben sperare: il tecnico croato rinato. E ha anche un Lookman in più

In estate tutti lo hanno etichettato come vittima sacrificale designata, data la difficoltà di raccogliere l’eredità di un allenatore come Gasperini. Dopo l’annus horribilis tra Roma e Southampton, poi, le premesse per un ulteriore fallimento erano anche piuttosto solide. Invece Ivan Juric sta pian piano prendendo possesso dell’Atalanta, alimentando una rivalsa che può spingerlo oltre ogni previsione.

L’avvio di Juric con la Dea

Tutto ciò che non ti uccide, ti fortifica. Lo diceva un filosofo come Nietzsche ed è una frase che sta facendo propria Ivan Juric. In effetti, è proprio così: anche e forse soprattutto le esperienze negative aiutano a crescere. Riprendere le fila del discorso dopo Roma e Southampton, era decisamente complicato per l’allenatore croato. Anche per questo la scelta dell’Atalanta di puntare su di lui era considerata dai più un azzardo.

Se per i bilanci è ancora presto, l’inizio è stato comunque incoraggiante. Il pareggio ottenuto dalla Dea all’Allianz Stadium è un punto prezioso che dà speranze per il futuro alla formazione orobica. Che resta imbattuta, almeno in Serie A. Tra infortuni e le complicazioni del mercato estivo, tutto sommato non è un avvio da buttare. Purché, naturalmente, si traduca in una crescita del percorso nei mesi a venire.

Le difficoltà vissute a Roma

“Oggi sono più bravo“, lo dice con un pizzico di orgoglio, Ivan Juric. Che ha memorizzato i fallimenti del passato, nel tentativo di non ripeterli in futuro. Con la Roma, poi, c’è un conto in sospeso: “L’ambiente era difficilissimo in quel momento per me. Sono stato buttato là da solo e non è stato facile. i sento rafforzato e migliorato rispetto a due anni fa quando uscivo dall’esperienza di Torino“. Anche la Premier, in fondo, è stata una bell’avventura quanto meno dal punto di vista ambientale.

Lookman pronto a rientrare

Tra le complicazioni a cui ha dovuto far fronte il tecnico croato c’è anche quella legata ad Ademola Lookman, di fatto mai utilizzato fino ad oggi. Il nigeriano ieri era in panchina e chi si attendeva un suo ingresso in campo è rimasto deluso. In realtà lo stesso Juric ci aveva pensato, la partita però lo ha portato verso un’altra direzione. Ma per il sogno estivo dell’Inter e per Ederson il momento giusto sta per arrivare. Chissà che non possa essere già in Champions contro il Bruges: con Lookman potremmo vedere tutta un’altra Atalanta.