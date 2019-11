Atalanta-Juventus 2019-2020, le probabili formazioni

Atalanta-Juventus apre il tredicesimo turno di serie A ed è in programma alle 15 di sabato. Gli orobici recuperano Gosens e Zapata: il colombiano è in ballottaggio con il connazionale Muriel per un posto da titolare in attacco. Sulla trequarti Gomez e Pasalic.

Sarri perde Alex Sandro dopo gli impegni con il Brasile: al posto del brasiliano sulla fascia ci sarà De Sciglio. Pjanic ha recuperato e potrebbe giocare titolare, anche se è pronto Bentancur. Bene anche Matuidi. Sulla trequarti si giocano il posto Bernardeschi e Ramsey: l'Azzurro sembra favorito. In attacco Higuain sicuro titolare, sono da valutare le condizioni di Cristiano Ronaldo che potrebbe restare a Torino in vista della Champions: al suo posto è più che pronto Dybala.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All. Sarri

SPORTAL.IT | 22-11-2019 08:39