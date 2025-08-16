Atalanta-Juventus, dove vedere in tv il Trofeo Bortolotti: orario, probabili formazioni e canale, Sky o DAZN?

Tutte le info sulla partitissima che chiude il ciclo delle grandi amichevoli d'estate: dal prossimo fine settimana sarà già tempo di campionato e di calcio "vero".

Una volta lo chiamavano calcio d’agosto, adesso è diventato importante pure questo. L’ultima grande amichevole d’estate, un test di primo livello visto il valore e il blasone delle due formazioni in campo, vede in campo Atalanta e Juventus. Un anticipo dei big match della prossima Serie A, al via nel weekend del 23-24 agosto, ma anche e soprattutto un match che dovrebbe consentire ai rispettivi tecnici, Juric da una parte e Tudor dall’altra, di saggiare lo stato di forma dei propri giocatori. A proposito: soprattutto Juric è già sulla graticola, un nuovo pesante passo falso della Dea potrebbe non essere privo di clamorose conseguenze. Ecco dove vedere in Tv e streaming Atalanta-Juve, la partitissima del Gewiss Stadium.

Dove vedere Atalanta-Juventus stasera in TV

Il match tra Atalanta e Juventus mette in palio una coppa, anche se non ufficiale: il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti. Teatro del match il rinnovato Gewisst Stadium di Bergamo, impianto completamente rimesso a nuovo e trasformato in un gioiellino. Dove sarà possibile vedere la partita? In chiaro su un’emittente generalista oppure a pagamento su piattaforme come DAZN, Sky o NOW? La risposta giusta è: sì, solo a pagamento. Il match, infatti, sarà trasmesso a partire dalle 20.45 di oggi, sabato 16 agosto, su DAZN, piattaforma pay che – peraltro – da alcune stagioni trasmette in esclusiva e in co-esclusiva tutti gli incontri della Serie A.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

Prove generali di campionato per entrambi gli allenatori. Per Juric, dopo gli ultimi risultati poco incoraggianti, c’è da testare lo schieramento a tre dietro con due fantasisti alle spalle dell’unica punta, Scamacca. Tudor, dal canto suo, dovrebbe confermare la Juve col 4-3-2-1: David terminale offensivo con Conceicao e Yildiz a supporto e Vlahovic, ovviamente, in panchina con le valigie pronte. Ecco i possibili schieramenti di Atalanta e Juventus.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric.

Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca. Allenatore: Juric. Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Joao Mario, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

Atalanta col caso Lookman, Juve col rebus Vlahovic

Tra una settimana sarà tempo di sfide ufficiali per entrambe le squadre: l’Atalanta attesa dal debutto in campionato contro il Pisa, mentre per la Juventus l’ostacolo rappresentato dal Parma. Nel frattempo a tenere banco è soprattutto il mercato. Entrambi i club sono alle prese con due tormentoni, l’Atalanta col caso Lookman – sempre nel mirino dell’Inter – e la Juventus con la grana Vlahovic, che i bianconeri vorrebbero cedere ma che non trova acquirenti. Una possibile new entry (si fa per dire) nella Juve potrebbe essere rappresentata da Kolo Muani, di cui sono in corso febbrili trattative col PSG.