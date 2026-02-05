Atalanta-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Palladino, rebus Yildiz, ci sono Boga e Holm

Le decisioni dei due allenatori per il quarto di finale della competizione tricolore: rebus centravanti tra i bianconeri, mini turnover tra i nerazzurri di casa.

C’è una semifinale in palio tra Atalanta e Juventus, che si affrontano alla New Balanca Arena nei quarti di finale di Coppa Italia. Partita in gara secca e senza appello: chi vince va avanti, chi perde va a casa, in caso di parità subito rigori al 90′, senza supplementari. Sfida che si incastona tra alcuni confronti cruciali di campionato per entrambe, con la necessità per i due allenatori di effettuare un mini turnover. Palladino intenzionato a effettuare un po’ di rotazioni soprattutto sulle corsie esterne, per Spalletti invece il rebus principale è in attacco. La buona notizia è che Yildiz è convocato e disponibile. Inoltre, il tecnico della Juve può contare per la prima volta sui nuovi innesti del mercato di riparazione: Boga e Holm.

Atalanta, mini turnover per Palladino

Dopo il buon pari di Como, l’Atalanta insegue gloria in Coppa Italia. In attacco riecco Raspadori, che negli ultimi anni con la maglia del Napoli ha spesso castigato i bianconeri: Jack in tandem con De Ketelaere alle spalle dell’ariete Scamacca. Per il resto, Zappacosta e Bernasconi sulle corsie laterali con De Roon ed Ederson in mezzo. In difesa, davanti a Carnesecchi confermato a sorpresa al posto del “portiere di coppa” Sportiello, ci sono Scalvini, Djimsiti e Ahanor. Rotazioni ridotte al minimo, dunque, a dimostrazione che l’Atalanta all’obiettivo Coppa Italia tiene eccome.

Juventus, Spalletti non cambia in attacco

Qualche cambio anche per l’allenatore della Juventus. Si pensava che Openda potesse partire dal primo minuto, in modo da concedere un po’ di respiro a David: e invece è il canadese a giocare ancora una volta titolare. Yildiz è arruolabile ma non in campo dall’inizio, a tutto vantaggio di Conceicao, McKennie e Cambiaso che compongono il terzetto alle spalle della prima punta. In porta Perin, portiere di coppa, col rientro di Gatti in difesa al fianco di Bremer e con Kalulu e Kelly sulle fasce laterali. Spazio a partita in corsa, con tutta probabilità, per i nuovi acquisti Boga e Holm, elementi che potrebbero tornare preziosi nella stagione bianconera.

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali del match di Coppa Italia.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Cambiaso; David. All. Spalletti

