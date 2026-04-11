Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Holm, Di Gregorio, Boga le scelte di Spalletti

Senza McKennie il tecnico passa al 3-4-2-1 con l'ex di turno e non Koopmeiners al posto dello squalificato McKennie. Il portiere torna titolare dopo oltre un mese, davanti c'è il francese

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Privo del jolly McKennie, la Juventus cambia volto per la delicata partita di Bergamo con l’Atalanta, con Spalletti che tenta una mossa a sorpresa: nelle formazioni ufficiali è Holm e non Koopmeiners che prende il posto dell’americano, col sistema di gioco che vira dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1. Le altre novità sono Di Gregorio, di nuovo titolare tra i pali, e Boga, preferito in avanti al posto di David.

Atalanta-Juventus: le formazioni ufficiali

La prima Juventus dopo la firma del rinnovo di contratto di Luciano Spalletti sarà priva di un giocatore feticcio per il tecnico toscano: McKennie è squalificato e i bianconeri lasciano il 4-2-3-1 per adottare il 3-4-2-1. Così nelle formazioni ufficiali della gara con l’Atalanta è Holm e non Koopmeiners a prendere il posto dell’americano, sistemandosi sulla fascia destra, con Cambiaso a sinistra. In mezzo Locatelli e Thuram.

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In porta torna Di Gregorio

Altra novità rispetto all’ultima uscita dei bianconeri – la vittoria interna contro il Genoa – è tra i pali, dove Di Gregorio torna titolare anche a causa dell’indisponibilità dell’infortunato Perin: l’ex Monza mancava dal 1’ dal 21 febbraio. Davanti a lui difesa a tre composta da Kalulu, Bremer e Kelly, mentre l’attacco cambia con David che finisce in panchina e Boga (Vlahovic è nuovamente infortunato) che torna in mezzo a Conceiçao e Yildiz.

Atalanta, Palladino si affida a Krstovic

Nell’Atalanta Palladino ha ritrovato Scamacca, tornato ad allenarsi in settimana, ma dal 1’ al centro dell’attacco ci sarà Krstovic, supportato da De Ketelaere e Zalewski. In difesa, senza l’acciaccato Hien, sarà Djimsiti a guidare la linea composta insieme a Scalvini e Kolasinac.

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Boga. All. Spalletti